Campagne nationale de nettoyage à travers les quartiers et les espaces publics

Les différentes wilayas du pays ont connu, vendredi, de vastes campagnes de nettoyage à travers les quartiers et les espaces publics, ayant mobilisé les services locaux et les établissements publics, avec la participation des citoyens à cette initiative visant à préserver la propreté de l’environnement et à améliorer leur cadre de vie.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, qui avait insisté, lors de sa dernière réunion avec les walis, sur “l’impératif d’une mobilisation sur le terrain et d’une intensification des efforts pour préserver la propreté des villes et faire de l’amélioration du cadre de vie des citoyens une priorité constante, loin des campagnes conjoncturelles et occasionnelles”.

Comme chaque année, pour mener à bien cette campagne nationale, les services locaux et les établissements publics ont été mobilisés, avec la participation des citoyens et des associations aux opérations de nettoyage des quartiers résidentiels, des rues, des places publiques, des trottoirs et des abords de routes, contribuant ainsi à l’amélioration du paysage urbain.

A l’instar des autres wilayas du pays, une vaste campagne de nettoyage a été lancée, vendredi matin, dans l’ensemble des communes de la wilaya d’Alger, en application des instructions du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, adressées aux walis délégués des 14 circonscriptions administratives, les appelant à “intensifier les efforts pour préserver la propreté de l’environnement”.

Cette campagne a été menée à travers les différents quartiers de la capitale, avec la participation des services de la wilaya, représentés par les circonscriptions administratives, les directions exécutives et les établissements publics, qui ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels pour son succès.

A travers cette initiative, les autorités entendent résorber les points noirs, nettoyer les agglomérations, les cités et les rues principales, curer les avaloirs, réparer les fuites d’eau et entretenir les espaces verts dans l’ensemble des communes, tout en procédant à la maintenance de l’éclairage public et à l’embellissement des principaux axes routiers par un éclairage décoratif.

APS