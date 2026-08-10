Une intervention chirurgicale rare et complexe sauve un enfant de trois ans à Alger

Une équipe médicale de l’établissement hospitalier spécialisé Dr Maouche Mohand Amokrane, à Alger, a réalisé avec succès une intervention chirurgicale complexe sur un enfant âgé de trois ans, victime d’une grave chute ayant entraîné plusieurs blessures.

Selon une information publiée hier dimanche par l’établissement hospitalier spécialisé Dr Maouche Mohand Amokrane et relayée par le ministère de la Santé, « l’enfant avait été transféré depuis une autre structure de santé pour une prise en charge spécialisée », précisant que « les examens médicaux ont permis de diagnostiquer une lésion rare et potentiellement mortelle, à savoir un pseudo-anévrisme de l’aorte, apparu à la suite du traumatisme ».

Face à la gravité de la situation, une intervention chirurgicale urgente et particulièrement délicate a été décidée. L’opération a été menée par l’équipe du service de chirurgie vasculaire, artérielle et de transplantation d’organes, sous la conduite du Pr Souad Benallal, cheffe du service, en coordination avec les différentes équipes médicales et paramédicales.

La prise en charge a mobilisé des chirurgiens vasculaires, des médecins anesthésistes-réanimateurs, des spécialistes de la circulation extracorporelle ainsi que le personnel infirmier. Le recours à la circulation extracorporelle (CEC) a permis aux équipes médicales d’intervenir dans des conditions adaptées à la complexité de cette lésion et de procéder avec succès à sa réparation.

Cette intervention constitue, selon l’établissement, « une nouvelle réussite médicale » et témoigne « du niveau d’expertise de ses équipes dans la prise en charge de situations chirurgicales particulièrement complexes ».

Elle illustre également l’importance de la coordination entre plusieurs spécialités médicales, notamment lorsqu’il s’agit d’urgences vitales nécessitant une intervention rapide et hautement spécialisée.

À l’issue de cette prise en charge, l’administration de l’établissement « a salué l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des équipes ayant participé à l’intervention ».