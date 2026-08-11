Arrivée à Niamey du don du MDN à l’Armée nigérienne

Le don du ministère de la Défense nationale (MDN) à l’Armée nigérienne, comportant quatre hélicoptères avec tous leurs équipements et accessoires, est arrivé, dimanche soir, à Niamey et ce, en exécution des instructions du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, indique ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre l’Algérie et l’Etat du Niger frère, le don du ministère de la Défense nationale à l’Armée nigérienne comportant quatre (4) hélicoptères avec tous leurs équipements et accessoires, est arrivé à destination, hier soir dimanche 9 août 2026, et ce, en exécution des instructions de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», précise la même source.

«Ce don, composé de deux (2) hélicoptères de type MI-24V et deux (2) hélicoptères de types MI-171, ainsi que des équipements militaires acheminées à bord d’un avion militaire relevant de nos Forces aériennes, a été réceptionné à l’aéroport de Niamey au Niger, par le Général Salifou Maïnassara, Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’air nigérienne, lequel a exprimé sa satisfaction pour cette louable initiative. Il a également transmis les remerciements des hautes autorités nigériennes au peuple et à l’Etat algérien, à leur tête Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale».

Il convient de signaler que, «sur instruction de Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, ces équipements ont été acheminés dans la matinée du 9 août 2026, depuis la Base de déploiement secondaire d’In Guezzam en 6ème Région militaire vers l’aéroport de Niamey au Niger».

Cette opération s’inscrit dans le cadre du «renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines liés à la Défense et la sécurité, à l’échange d’expertise et au soutien multiforme», conclut le communiqué du MDN.