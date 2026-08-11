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Syrie: La justice condamne à mort par contumace l’ancien président Bachar al-Assad

Echoroukonline
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Syrie: La justice condamne à mort par contumace l’ancien président Bachar al-Assad

Un tribunal pénal de Damas a condamné à mort par contumace, mardi, l’ancien président syrien Bachar al-Assad, reconnu coupable de meurtres avec préméditation, de torture, de détention arbitraire et de crimes contre l’humanité, a rapporté l’agence de presse syrienne SANA.

Le juge Al-Aryan, de la quatrième chambre criminelle de Damas, a déclaré que les témoignages recueillis avaient établi le rôle d’Assad dans ces crimes en sa qualité de « plus haut décideur », ainsi que son recours aux institutions de l’État pour en faciliter la commission.

Le tribunal a reconnu Bachar al-Assad coupable des meurtres avec préméditation de plusieurs victimes, dont des enfants, ainsi que de torture, de détention arbitraire et de crimes contre l’humanité, avant de prononcer sa condamnation à mort par contumace.

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