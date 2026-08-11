Une éclipse solaire partielle visible mercredi en Algérie

Une éclipse solaire partielle sera visible, mercredi, dans la quasi-totalité du territoire national, un phénomène astronomique exceptionnel à observer toutefois avec précaution : ne jamais regarder directement le soleil sans protection adaptée au risque d’endommager gravement les yeux.

A cette occasion, l’association Sirius d’astronomie a indiqué, dans un communiqué, qu’elle organisera, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et en coopération avec les associations d’astronomie algériennes, «une observation nationale dans la ville de Ténès, dans le cadre du programme des camps d’été, où le taux d’occultation du disque solaire atteindra près de 97%, contre 96% à Alger, avant de diminuer progressivement en allant vers l’Est et le Sud du pays».

Dans le cadre de la vulgarisation de la culture astronomique, l’association a lancé, en coopération avec le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST Constantine), «un site électronique dédié à cette éclipse comprenant des explications scientifiques, les horaires de l’éclipse dans les différentes wilayas du pays, ainsi qu’une carte interactive permettant de connaître le taux d’occultation, les phases de l’éclipse et les lieux d’observation avec plusieurs associations astronomiques à travers les différentes wilayas».

L’association a, par ailleurs, consacré un numéro spécial de la revue scientifique «Echihab El-Ilmi» aux aspects scientifiques et historiques de l’éclipse, ainsi qu’aux méthodes d’observation sûrs, accessible via le lien : http://mediation.cerist.dz/e2026.html

L’éclipse solaire se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la terre occultant totalement ou partiellement la lumière solaire. L’éclipse du 12 août 2026 sera totale sur une bande traversant le Groenland, l’Islande, le nord de l’Espagne et le Portugal, tandis qu’elle sera partielle en Algérie avec un taux d’occultation variable selon les régions.

Afin de protéger les yeux et d’éviter des lésions oculaires irréversibles, il est strictement interdit d’observer directement le soleil sans protection adaptée et il est recommandé l’utilisation exclusive des lunettes spéciales d’observation des éclipses, conformes à la norme internationale ISO 12312-2.

APS