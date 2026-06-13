Le président de la Fédération palestinienne de football dénonce le retard de son visa américain

Mondial 2026 :

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a critiqué les États-Unis pour ne pas lui avoir encore accordé de visa afin de participer aux événements liés à la Coupe du monde 2026, estimant que ce retard témoigne d’un manque de respect envers la FIFA et le rôle fédérateur du sport.

Présent jeudi à Mexico pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA entre le Mexique et l’Afrique du Sud, Rajoub fait partie de plusieurs participants accrédités qui se sont vu refuser un visa américain ou qui attendent toujours une réponse des autorités.

Dans une déclaration exclusive accordée à Anadolu depuis Mexico, il a indiqué ne pas avoir encore obtenu l’autorisation d’entrer aux États-Unis, malgré son statut de président de la Fédération palestinienne de football et son droit de participer aux activités officielles de la Coupe du monde.

« Je pense que les règlements de la FIFA, ou du moins ses traditions, exigent de tout pays hôte d’un événement mondial qu’il respecte ses engagements en facilitant l’entrée de toutes les personnes liées à cet événement », a déclaré Rajoub.

Il a souligné que la Coupe du monde constitue l’événement sportif le plus important au monde et que la participation des présidents de fédérations nationales aux activités qui l’entourent, notamment au Congrès de la FIFA, nécessite que les pays hôtes facilitent leur accès au territoire.

« Ce n’est pas une faveur qu’ils accordent, c’est un droit, et ils ont l’obligation de le respecter », a-t-il déclaré.

Jibril Rajoub a estimé que le fait de ne pas faciliter l’entrée des participants va à l’encontre des principes associés à l’organisation d’un événement sportif mondial.

« Par ce comportement, ils se privent eux-mêmes de la légitimité morale nécessaire pour accueillir une compétition d’une telle ampleur », a-t-il ajouté.

Rajoub a indiqué ne pas avoir encore obtenu l’autorisation d’entrer aux États-Unis et a laissé entendre que d’autres personnes rencontrent les mêmes difficultés.

« Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune autorisation d’entrée, et je pense ne pas être le seul. Beaucoup d’autres sont confrontés au même problème », a-t-il déclaré.

Selon lui, la question dépasse les cas individuels et touche aux valeurs fondamentales défendues par le sport international.

« J’y vois un manque de respect non seulement envers la FIFA, mais aussi envers le message du sport, qui unit les peuples et crée des ponts entre eux. Au final, il s’agit d’un événement mondial, et non d’un événement appartenant uniquement aux États-Unis », a-t-il affirmé.

Ces dernières semaines, plusieurs problèmes liés à l’obtention de visas ont suscité des inquiétudes à l’approche des compétitions internationales de football organisées aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de la Fédération iranienne de football ont indiqué ne pas avoir encore obtenu leurs visas pour participer aux activités liées à la Coupe du monde 2026.

Dans un autre cas, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan n’a pas pu se rendre aux États-Unis pour officier lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, sa demande de visa n’ayant pas été approuvée à temps malgré sa désignation officielle par la FIFA.

Des interrogations ont également émergé concernant la capacité de certains supporters à assister aux compétitions aux États-Unis. Selon plusieurs informations, des fans originaires de différents pays, dont la Côte d’Ivoire, pourraient rencontrer des difficultés pour voyager en raison des restrictions en matière de visas et des conditions d’entrée.

Les États-Unis coorganisent la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.