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Autorisation spéciale d’absence à l’ensemble des travailleurs le 2 juillet

Echoroukonline
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Autorisation spéciale d’absence à l’ensemble des travailleurs le 2 juillet

Une autorisation spéciale d’absence, sans perte de rémunération, est accordée le jour du déroulement des élections législatives, jeudi prochain, à l’ensemble des travailleurs, afin de leur permettre d’exercer, sans aucune entrave, leur droit de vote, a indiqué, lundi, un communiqué conjoint de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Cette autorisation spéciale est accordée aux personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée, a précisé la même source.

Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté, souligne le communiqué.

Cette procédure intervient suite à la convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, prévue le jeudi 2 juillet 2026, conformément au décret présidentiel n 26-145, a conclu la même source.

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