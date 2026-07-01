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Près de 40 wilayas touchées ce mercredi par des pluies orageuses

Echoroukonline
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Près de 40 wilayas touchées ce mercredi par des pluies orageuses

Le Office national de la météorologie a annoncé, dans un bulletin publié ce mercredi, des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays.

Selon ce bulletin, accompagné d’une alerte de niveau 1 sur la carte de vigilance, les précipitations sont attendues à partir de 15 h 00 et se poursuivront jusqu’à 03 demain jeudi à 3h.

Le même communiqué précise que les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, M’Sila, Ouled Djellal, El M’Ghair, El Oued, Touggourt, Ouargla, Djelfa, Ghardaïa, El Meniaa, Aïn Defla, Chlef, Tissemsilt, Mascara, Relizane, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Béchar, Béni Abbès, Tamanrasset, Aïn Guezzam et Tindouf sont concernées par ce bulletin.

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