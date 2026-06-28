Anatomie d’une Impunité et Voies d’une Justice Possible

Quand le Droit se Fait Arme :

Historien, journaliste et analyste géopolitique. Research Associate, Centre for Research on Globalization (CRG), Montréal. Auteur de The Book of Gaza Hashem .

« Les peuples arabes veulent la libération de la Palestine. Leurs gouvernements veulent la pérennité de leurs trônes. Ces deux volontés sont structurellement incompatibles. C’est là le vrai conflit — et il précède, en profondeur et en ancienneté, tout ce qu’Israël a jamais fait à ses voisins. »

I. LA FICTION DE L’UNITÉ

Il est des mythes politiques dont la ténacité trahit moins une croyance qu’une nécessité : celle de ne pas regarder en face ce que la réalité imposerait d’admettre. Le mythe de l’unité arabe pour la Palestine est de ceux-là. Il postule l’existence d’un monde arabe potentiellement solidaire qui choisirait de ne pas agir — comme si l’inertie était une décision réversible, un interrupteur qu’une volonté suffisante pourrait un jour activer.

Cette fiction mérite d’être défaite avec rigueur, car elle dissimule une réalité structurellement plus inconfortable. Les régimes arabes n’ont pas simplement choisi l’abstention. Ils ont édifié, au fil des décennies, des architectures d’intérêt au sein desquelles toute action sérieuse en faveur de la Palestine menacerait directement leur propre survie politique. La passivité n’est pas une défaillance de volonté : elle est l’expression cohérente d’un système.

Depuis la Nakba de 1948, trois confrontations militaires majeures ont opposé des coalitions arabes à Israël : en 1948, en 1967, en 1973. Leurs résultats militaires sont documentés et incontestables. Mais la défaite de 1967 — par son ampleur, par sa brutalité, par la soudaineté de son effondrement — a produit un effet politique durable que l’historiographie a trop souvent sous-estimé : elle a fracturé le projet nassérien d’unité arabe comme horizon commun, et laissé place à des États-nations qui ont progressivement érigé la survie de leur régime en doctrine de politique étrangère.

Ce qui subsiste à la place de cette vision évanoue — une mosaïque de régimes aux légitimités contestées, aux économies tributaires de puissances extérieures, aux armées souvent enlacées par des accords de défense qui les engagent bien au-delà de leur propre souveraineté — ne constitue pas un acteur collectif. C’est un archipel de calculs individuels que la rhétorique de la solidarité arabe recouvre sans jamais combler.

II. LA GÉOGRAPHIE DES INTÉRÊTS

Comprendre l’impossibilité structurelle d’une coalition arabe dans sa forme classique exige que l’on cartographie les contraintes réelles de chaque acteur, au-delà des déclarations de principe qui n’engagent que ceux qui les prononcent.

Égypte. Le cas égyptien est, analytiquement, le plus instructif. Premier État arabe à avoir signé un traité de paix avec Israël — les Accords de Camp David en 1979, sous médiation américaine — Le Caire perçoit depuis lors une aide militaire annuelle américaine dont le montant, stabilisé à environ 1,3 milliard de dollars depuis les années 1980, est documenté dans les rapports annuels du Département d’État et du Congressional Research Service. Cette aide ne se résume pas à un transfert financier : elle structure les marges de manœuvre du gouvernement égyptien de manière organique. Rompre avec Israël impliquerait de rompre avec Washington — ce qui signifierait remettre en cause le financement de l’appareil militaire, lequel constitue, depuis 2013, le pilier central de la stabilité du régime. Cette dépendance n’a pas la nature d’une trahison au sens moral : elle possède la rigueur aveugle d’une contrainte systémique.

Jordanie. Le Royaume hachémite se trouve dans une situation structurellement comparable, alourdie d’une complexité démographique sans équivalent. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à plus de deux millions le nombre de réfugiés palestiniens et de leurs descendants jouissant de la nationalité jordanienne, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers de personnes en situation irégulière. Le Traité de Wadi Araba de 1994 a formalisé une relation sécuritaire dont les contours — notamment la coopération de renseignement documentée par l’historien Avi Shlaim et par de multiples sources journalistiques croisées — dépassent largement le cadre du traitement diplomatique ordinaire. Dans ce contexte, toute mobilisation populaire de grande ampleur sur la question palestinienne comporte, pour la monarchie hachémite, un risque de déstabilisation interne qu’elle jauge avec une prudence extrême, car ces mobilisations portent en germe la contestation du régime lui-même.

Les monarchies du Golfe. La configuration gulféenne est la plus paradoxale, en ce qu’elle révèle sans ambages la nature transactionnelle des rapports entre souveraineté arabe affichée et intérêts stratégiques réels. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont formalisé leur normalisation avec Israël en septembre 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, négociés sous l’administration Trump. Le Maroc a suivi en décembre 2020, dans un accord couplant normalisation et reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental — échange dont la logique transactionnelle est documentée par les archives diplomatiques et les déclarations publiques des parties. L’Arabie saoudite n’a pas formalisé cette normalisation, mais les discussions étaient avancées avant octobre 2023, selon des sources concordantes citées par le Wall Street Journal, le Financial Times et des institutions spécialisées comme le Washington Institute for Near East Policy. La suspension de ces échanges depuis octobre 2023 est qualifiée, par la majorité des analystes, de réajustement tactique plutôt que de rupture idéologique — même si l’ampleur des événements à Gaza depuis lors interdit toute certitude dans ce domaine.

Ce que révèle cette cartographie n’est pas un procès en moralité. C’est un constat analytique d’une rigueur implacable : les intérêts structurels de ces régimes convergent, à des degrés variables, vers le maintien d’un statu quo régional au sein duquel la question palestinienne demeure gérée, contenue, instrumentalisée — mais jamais résolue, parce que sa résolution remettrait en cause l’ordre même qui les maintient.

III. LE PARADOXE DÉMOCRATIQUE

Face à cette géographie des intérêts officiels, les données d’opinion publique disponibles dessinent un tableau radicalement antagoniste qui constitue, en lui-même, l’une des données analytiques les plus importantes de la géopolitique contemporaine.

L’Arab Opinion Index, publié annuellement par l’Arab Center for Research and Policy Studies de Doha — référence méthodologique la plus rigoureuse disponible en la matière — indique, dans son édition 2023 réalisée auprès de plus de 33 000 personnes dans dix-sept pays arabes, que plus de 90 % des répondants s’opposent à la reconnaissance d’Israël par leur gouvernement. Ce chiffre est remarquablement stable sur plusieurs années de suivi, même si les conditions d’enquête en contexte autoritaire invitent à l’interpréter avec la prudence méthodologique qu’impose l’épistémologie des sondages en régime non libéral. Une enquête comparable de l’Institut Zogby International, conduite dans six pays arabes en 2022, confirme que la solidarité avec la cause palestinienne demeure la question de politique étrangère sur laquelle les opinions publiques arabes présentent le consensus le plus massif — et l’écart avec la position de leurs gouvernements, le plus abyssal.

Cet écart entre opinion populaire et politique d’État n’est pas une anomalie conjoncturelle. Il est précisément le produit d’une architecture politique dans laquelle les régimes non démocratiques traitent l’opinion publique comme une variable à maîtriser, non comme une contrainte à laquelle répondre. La rhétorique pro-palestinienne dans les médias officiels arabes tient ainsi lieu de soupape de décompression émotionnelle : elle autorise l’expression d’une solidarité symbolique qui ne se traduit jamais en pression politique réelle sur les gouvernements. La Palestine est pleurée en public ; elle est abandonnée en coulisses.

Cette architecture a néanmoins une limite structurelle que le politologue Amaney Jamal, de l’Université de Princeton, a mise en lumière dans ses travaux sur l’opinion publique arabe : les mobilisations populaires autour de Gaza comportent un risque systémique pour les régimes autoritaires, parce qu’elles peuvent se muer en contestations de la corruption, de l’autoritarisme et des inégalités internes. Plusieurs gouvernements arabes ont, de fait, restreint ou encadré des manifestations pro-palestiniennes depuis octobre 2023 — non par inclination envers Israël, mais par crainte de leur propre peuple. C’est là que la défaite arabe se révèle dans toute sa profondeur : elle n’est pas militaire. Elle est politique, et elle est intérieure.

Il faut nommer ce paradoxe pour ce qu’il est : la cause palestinienne est la plus massivement soutenue du monde arabe au niveau populaire, et la plus systématiquement trahie au niveau étatique. Cette dissociation n’est pas un accident de l’histoire. C’est une construction politique délibérée, maintenue dans le temps par des régimes dont la survie dépend précisément de cette dissociation.

IV. CE QU’ISRAËL A COMPRIS

La politique régionale israélienne, depuis les années 1970, repose sur une lecture lucide — et, il faut le dire, remarquablement cohérente — de cette réalité. La doctrine stratégique israélienne — articulée notamment dans l’analyse d’Oded Yinon publiée en 1982 dans la revue Kivunim, élaborée sous diverses formes par le Jaffee Center for Strategic Studies, et enracinée dans la doctrine de la « périphérie » développée dès l’ère Ben Gourion — postule que la fragmentation du monde arabe constitue une condition structurellement favorable à la sécurité israélienne, et que les régimes arabes modérés, économiquement et militairement liés à Washington, représentent des partenaires de facto dans la gestion de la question palestinienne. Ce constat n’est pas une théorie du complot : il est documenté dans des sources académiques israéliennes et américaines, notamment dans les travaux des historiens Benny Morris, Avi Shlaim et Rashid Khalidi.

Cette doctrine s’appuie sur trois piliers dont la solidité mérite d’être évaluée avec précision — ni surestimée ni minimisée.

La supériorité militaire conventionnelle. Israël maintient une avance technologique et capacitaire significative sur l’ensemble de ses voisins — avantage structurel soutenu par un budget de défense représentant 4,5 % du PIB en 2023 selon la Banque mondiale, et par des transferts de technologie américaine sans équivalent dans la région. Cet avantage demeure réel. Mais Gaza a révélé une limite que les analystes militaires commencent à documenter avec précision : la supériorité technologique ne garantit pas la victoire stratégique dans un conflit urbain asymétrique de haute intensité et de longue durée. Le rapport coût-résultat de l’opération à Gaza — analysé notamment par des chercheurs de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres — alimente désormais des débats internes en Israël même.

Le soutien américain. Ce pilier est le plus robuste à court terme, et le plus susceptible d’évoluer à moyen terme. Les États-Unis ont fourni à Israël, selon les données du Congressional Research Service, plus de 158 milliards de dollars d’aide depuis 1948 — dont l’essentiel en aide militaire depuis 1973. Cette relation demeure structurellement robuste. Mais le sondage Gallup de mars 2024 enregistre, pour la première fois de son histoire, une majorité de démocrates américains désapprouvant la conduite militaire israélienne à Gaza — signe d’une transformation générationnelle des coalitions électorales qui ont jusqu’ici soutenu ce rapport inconditionnel. La trajectoire est documentée ; sa direction est sans équivoque.

L’impunité dans les enceintes juridiques internationales. C’est le pilier dont la fissuration est la plus mesurable et la plus récente. La saisine de la Cour internationale de justice par l’Afrique du Sud en décembre 2023, sur le fondement de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), marque une rupture qualitative dans la judiciarisation du conflit. La CIJ, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, a estimé que les droits invoqués par l’Afrique du Sud étaient « plausibles » et a ordonné à Israël de prendre des mesures conservatoires — formulation juridiquement précise qui n’établit pas une condamnation, mais crée un précédent procédural de première importance. Parallèlement, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis, en novembre 2024, des mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés — décision dont les effets pratiques sur leur mobilité internationale sont déjà documentés.

V. CINQ LEVIERS, UNE STRATÉGIE

Les solutions conventionnellement avancées — relance du processus de paix, solution à deux États, conférences internationales — ont épuisé leur crédit sur plusieurs décennies d’échecs. Elles présupposent un équilibre des parties et une bonne foi réciproque que les faits documentés ne permettent pas d’établir dans le contexte actuel. Ce qui suit propose des leviers dont l’efficacité repose non sur des présuppositions de bonne volonté, mais sur des mécanismes de contrainte vérifiables et des précédents historiques établis.

Tarir les armes. Les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) établissent qu’entre 2019 et 2023, les États-Unis ont représenté 69 % des importations d’armements israéliennes. L’Allemagne se positionne au second rang des fournisseurs européens : selon les données du Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz publiées en réponse à des questions parlementaires, les licences d’exportation militaires allemandes vers Israël sont passées de 32,4 millions d’euros en 2022 à 326,5 millions d’euros en 2023 — une multiplication par dix en douze mois, concentrée dans les semaines suivant octobre 2023. Ces chiffres ont produit des effets juridiques documentés : en Italie, suspension des nouvelles licences en avril 2024 sous pression parlementaire ; au Royaume-Uni, arrêt de la Cour d’appel en juillet 2024 constatant que le gouvernement n’avait pas correctement évalué le risque d’usage des armes britanniques en violation du droit international humanitaire, conduisant à une suspension partielle des licences en septembre 2024. La conditionnalité sur les transferts d’armes n’est pas une abstraction doctrinale : c’est un mécanisme opérationnel, déjà activé sous pression judiciaire et parlementaire dans plusieurs démocraties européennes. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, dont le PIB cumulé atteint environ 2 100 milliards de dollars selon le FMI (2024), disposent d’un levier économique complémentaire considérable — encore inexploité faute de volonté politique coordonnée.

Judiciariser sans relâche. Les mandats d’arrêt de la CPI de novembre 2024 produisent une restriction de mobilité immédiatement opérationnelle dans les 124 États membres de la Cour. La visite du Premier ministre Netanyahu dans l’un d’entre eux déclencherait une obligation d’arrestation — contrainte diplomatique réelle, même si aucun État membre n’a jusqu’ici démontré la volonté politique d’en assumer le coût avec Washington. Le Rapporteur spécial des Nations Unies Francesca Albanese a publié en mars 2024 un rapport qualifiant les actes israéliens à Gaza de génocide au sens de la Convention de 1948, document non contraignant mais qui contribue au corpus documentaire des procédures en cours. La stratégie consiste à alimenter et systématiser ces procédures par des missions d’enquête indépendantes, des saisines complémentaires étatiques et des rapports d’experts mandantés par les organes onusiens.

Suspendre les normalisations. Les Accords d’Abraham ont été présentés par leurs promoteurs comme irréversibles. Une analyse froide de leurs fondements suggère qu’ils le sont bien moins qu’il n’y paraît. Ces accords reposent sur des calculs d’intérêt précis et datés : pour les Émirats, l’accès aux technologies militaires américaines — notamment le F-35 — et une couverture sécuritaire contre l’Iran ; pour Bahreïn, un alignement sécuritaire analogue ; pour le Maroc, la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Aucun de ces accords ne contient de clause contraignante liée au comportement israélien en Cisjordanie ou à Gaza. Leur suspension formelle est donc techniquement possible à tout moment. La Turquie a tracé le chemin : suspension du commerce bilatéral avec Israël en mai 2024, participation aux procédures de la CPI, intervention devant la CIJ en soutien à l’Afrique du Sud. Ce modèle est reproductible.

Reconstruire une voix palestinienne. Toute stratégie de pression extérieure est structurellement limitée si elle ne s’articule pas à un interlocuteur palestinien crédible. L’Autorité palestinienne fait l’objet de critiques documentées — notamment dans les rapports de Transparency International et dans les enquêtes d’opinion du Palestinian Center for Policy and Survey Research, qui enregistrent régulièrement des taux d’approbation inférieurs à 30 % pour l’AP à Gaza. Le Hamas, de son côté, se trouve dans une situation de fragilité militaire et d’isolement diplomatique qui compromet sa fonction d’interlocuteur international. L’émergence d’un troisième pôle de représentation — ancré dans la société civile palestinienne, porté par des juristes, des intellectuels, des élus locaux, des figures de la résistance non armée — est une nécessité stratégique autant que démocratique. La diaspora palestinienne mondiale — estimée à plus de 14 millions de personnes selon les données de l’UNRWA — représente une ressource politique, juridique et financière considérable, encore largement sous-mobilisée.

Mobiliser les sociétés civiles occidentales. Dans les systèmes démocratiques, la politique étrangère est in fine contrainte par les équilibres électoraux internes. Le sondage YouGov de mars 2024 conduit dans six pays européens indique que des majorités souhaitent des restrictions sur les ventes d’armes à Israël. Aux États-Unis, le sondage Gallup de mars 2024 enregistre pour la première fois depuis des décennies une pluralité d’Américains désapprouvant la conduite militaire israélienne à Gaza. La campagne BDS, active depuis 2005, a produit des résultats documentés dans les domaines académique et culturel ; son extension ciblée aux industries d’armement applique le modèle à un levier à plus fort impact potentiel.

VI. CE QUE LE DROIT PERMET ET CE QUE LA POLITIQUE REFUSE

Le désarmement d’Israël — y compris la question de son arsenal nucléaire — est la question que la diplomatie internationale refuse systématiquement de poser dans les enceintes formelles. Il convient de l’y poser, avec la précision que la rigueur juridique exige.

Israël n’est pas signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Il n’a conclu aucun accord de garanties généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ses installations nucléaires — notamment le complexe de Dimona dans le Néguev — n’ont jamais été soumises à une inspection internationale contraignante. Ces faits sont incontestables et figurent dans les rapports annuels de l’AIEA ainsi que dans les publications du Bulletin of the Atomic Scientists, qui estime à environ 90 ogives le stock nucléaire israélien opérationnel en 2023 — estimation reconnue comme conservative par ses auteurs, en l’absence d’accès direct aux installations.

Cette situation est le produit d’une décision politique américaine délibérée, formalisée lors des discussions entre Nixon et Golda Meir en 1969 — partiellement déclassifiées et documentées par l’historien Avner Cohen dans Israel and the Bomb (Columbia University Press, 1998). La doctrine du Neither Confirm Nor Deny (NCND) adoptée alors par Washington a permis à Israël de développer une capacité nucléaire sans jamais faire l’objet des pressions diplomatiques ni des sanctions économiques appliquées à d’autres États dans des situations comparables.

L’asymétrie de traitement entre Israël et l’Iran est, de ce point de vue, saisissante : le premier bénéficie d’une immunité nucléaire de facto ; le second a été soumis à certains des régimes de sanctions les plus sévères de l’histoire diplomatique récente pour un programme dont les capacités militaires demeurent à ce jour non établies par les inspecteurs de l’AIEA. Les juristes internationalistes John Quigley (Ohio State University) et Richard Falk (Princeton University) ont qualifié cette asymétrie d’incompatible avec le principe d’égalité souveraine des États inscrit à l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

Une stratégie de désarmement juridiquement fondée comporte trois axes simultanés : l’universalisation du TNP comme condition formelle de tout accord commercial ou sécuritaire avec Israël ; la réouverture du dossier de la Zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient (ZEAN/WMDFZ) — objectif formellement adopté lors de la Conférence de révision du TNP de 1995, réaffirmé en 2000 et 2010, systématiquement bloqué par le veto américano-israélien dans les conférences de révision ultérieures ; et l’application de l’article 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève comme cadre de conditionnalité sur les transferts d’armements conventionnels. Aucun de ces mécanismes n’est une création ex nihilo. Tous existent dans le corpus du droit international positif. Ce qui leur fait défaut n’est pas le fondement juridique — c’est la volonté politique de les activer sans exception d’État.

VII. L’ÉVEIL DU SUD GLOBAL

L’élément géopolitiquement le plus significatif de la période 2023–2026 n’est ni militaire ni diplomatique au sens classique du terme. C’est une mutation de la structure de légitimité internationale dont Gaza est à la fois le déclencheur et le révélateur.

La saisine de la CIJ par l’Afrique du Sud en décembre 2023 marque une rupture qualitative dans la géographie du droit international. Pour la première fois, ce n’est pas un pays arabe ou un pays de la région directement concerné qui porte devant la plus haute juridiction mondiale une affaire de génocide présumé : c’est une nation d’Afrique australe, portée par sa propre mémoire de l’apartheid, agissant au nom d’une lecture universaliste du droit international humanitaire. Treize États ont depuis déposé des déclarations d’intervention dans la procédure, dont la Bolivie, la Colombie, le Mexique, l’Irlande, le Nicaragua, la Turquie et la Malaisie — une géographie qui transcende tous les clivages religieux et régionaux habituels.

Cette requalification de la cause palestinienne — de cause arabe ou islamique en cause de droit international universel — est stratégiquement décisive. Elle prive les adversaires de la Palestine de leur argument le plus fréquemment déployé : celui du biais idéologique ou religieux des États qui la soutiennent. Quand l’Irlande, la Bolivie et l’Afrique du Sud portent conjointement une procédure devant la CIJ, la grille de lecture du « conflit isréalo-arabe » ou du « choc des civilisations » devient analytiquement inopérante.

Ce mouvement s’inscrit dans une recomposition plus large et plus profonde : l’émergence d’un Sud global qui ne se reconnaît plus dans un ordre international édifié sur des rapports de force issus d’une décolonisation inachevée, et qui mobilise les instruments juridiques de cet ordre contre ses propres contradictions. La Palestine est le cas d’espèce — le plus visible et le mieux documenté — d’une dynamique qui touche également le régime des sanctions unilatérales, l’architecture des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, les règles du commerce international, et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

VIII. UN ORDRE MONDIAL DEVANT SES JUGES

Il n’existe pas de solution rapide à ce que des décennies d’occupation, d’expansion coloniale et de violences massives ont produit en Palestine, à Gaza et au Liban. Toute promesse de résolution immédiate serait non seulement analytiquement malhonête — elle serait moralement indigne de la gravité de ce qui s’est accompli.

Mais il existe une stratégie cohérente — conditionnalité sur les transferts d’armes, judiciarisation systématique, suspension des normalisations, reconstruction d’une représentation palestinienne légitime, mobilisation des sociétés civiles — dont chaque composante repose sur des mécanismes existants du droit international et des précédents historiques établis. Cette stratégie ne promet pas la paix à court terme. Elle vise un rééquilibrage progressif des coûts qui rende la poursuite indéfinie de la politique israélienne insoutenable — juridiquement, économiquement, politiquement.

Mais le véritable enjeu dépasse Gaza. Ce qui se joue depuis 2023 dans les couloirs de la CIJ, dans les votes de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans les décisions des cours d’appel européennes sur les licences d’exportation d’armes, dans les campus universitaires américains et dans les rues des capitales du Sud global, c’est une question d’une portée civilisationnelle : le droit international est-il universel, ou est-il sélectif ? L’égalité souveraine des États est-elle un principe opérationnel ou un slogan de circonstance ? La légitimité d’un ordre international peut-elle durablement reposer sur des exemptions accordées à certains États par la puissance qui en garantit l’architecture ?

Ces questions transcendent la Palestine. Elles structurent les rapports entre le Nord et le Sud, entre la puissance et le droit, entre la légitimité et la force brute. L’apartheid sud-africain a duré quarante-six ans. Il a finalement cédé — non sous le poids d’une guerre, mais sous la combinaison d’un isolement diplomatique croissant, de sanctions économiques, de mobilisations internes et d’un basculement de légitimité internationale. Ce mécanisme n’est pas mystérieux. Il est historiquement documenté. Ce qui lui manque, pour produire ses effets dans le cas israélo-palestinien, c’est la même accumulation de contraintes — et la même volonté collective de les appliquer sans exception d’État ni de puissance.

Ce moment viendra. La question est de savoir combien de vies il coûtera de l’attendre.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Cet article mobilise les sources et données suivantes : SIPRI Arms Transfers Database (2024) ; Congressional Research Service, « U.S. Foreign Aid to Israel » (2024) ; Banque mondiale, World Development Indicators (2024) ; FMI, World Economic Outlook (avril 2024) ; Arab Center for Research and Policy Studies, Arab Opinion Index (2023) ; Zogby Research Services, Arab Attitudes (2022) ; Gallup, « Americans’ Views of Israel » (mars 2024) ; YouGov, European attitudes on Gaza (mars 2024) ; Bulletin of the Atomic Scientists, Nuclear Notebook : Israel (2023) ; Avner Cohen, Israel and the Bomb, Columbia University Press (1998) ; CIJ, ordonnance du 26 janvier 2024, Afrique du Sud c. Israël ; CPI, décision de la Chambre préliminaire I, novembre 2024 ; Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, données parlementaires sur les exportations d’armements (2023–2024) ; UNRWA, Palestine Refugees Statistics (2024) ; Palestinian Center for Policy and Survey Research, sondages trimestriels (2023–2024) ; Francesca Albanese, Rapport du Rapporteur spécial A/HRC/55/73 (mars 2024) ; Amaney Jamal, Arab Exceptionalism and Democratic Thought, Princeton University Press ; Transparency International, Corruption Perceptions Index (2023).

Rédiger

Écrire à Mohamed Abdelmoumen