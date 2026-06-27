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DGSN: Saisie de près d’un quintal de kif traité

Echoroukonline
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DGSN: Saisie de près d’un quintal de kif traité

Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) et les services régionaux de Tlemcen y relevant, ont procédé, dans deux opérations distinctes, au démantèlement de deux réseaux criminels activant dans le trafic de drogue, ayant permis la saisie de plus de 97 kg de kif traité et l’arrestation de six individus appartenant à ces réseaux, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

“La première opération a permis la saisie de plus de 17 kg de kif traité, soigneusement dissimulés sous les sièges arrière d’un camion, ainsi que l’arrestation de trois membres du réseau”, précise le communiqué.

La seconde opération, menée dans l’ouest du pays par les éléments du Service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Tlemcen, s’est soldée par la saisie de plus de 79 kg de kif traité, l’arrestation de trois autres membres du réseau criminel, en sus de la récupération d’un camion et d’un véhicule de tourisme”, souligne la même source.

“Les mis en cause ont été présentés, respectivement, devant les procureurs de la République près les tribunaux d’El-Afroun (Blida) et de Fellaoucen (Oran)”, conclut le communiqué.

APS

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