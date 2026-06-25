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France/Canicule: Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture

Echoroukonline
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France/Canicule: Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture

Un enfant de trois ans est décédé mercredi en fin d’après-midi après avoir été retrouvé seul dans une voiture stationnée à Saint-Gratien (Val-d’Oise), en pleine vague de chaleur, selon la presse française et des sources concordantes

Un enfant retrouvé dans un véhicule

Selon une source policière, l’enfant a été retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant leur domicile. Alertés, les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater son décès.

Les circonstances du drame n’ont pas été précisées à ce stade.

Deuxième drame en quelques jours

Ce décès intervient trois jours après celui de deux enfants âgés de deux et quatre ans, retrouvés morts dans la voiture familiale à Carpentras (Vaucluse). Le parquet avait alors indiqué privilégier la piste d’un décès lié à la canicule, tout en ouvrant une enquête afin d’établir les circonstances exactes des faits.

Une canicule historique

La France est confrontée depuis plusieurs jours à un épisode caniculaire d’une intensité exceptionnelle, comparable à celui de 2003 selon Météo-France. Plusieurs départements restent placés en vigilance rouge et de nombreux records de température ont été battus ces derniers jours. Les autorités appellent la population à une vigilance accrue face aux risques liés aux fortes chaleurs, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les jeunes enfants.​​​​​​​

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