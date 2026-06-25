Meurtre d’un taxieur à Alger: Un père et ses deux fils arrêtés

Les faits remontent au 20 juin au niveau de la station de taxis de “Café Chergui” à Bordj El Bahri, où un différend entre un chauffeur de taxi et un autre conducteur a dégénéré en altercation physique. Les fils du conducteur en question sont alors intervenus et l’un d’eux a agressé la victime avec une arme blanche prohibée (couteau), lui assénant plusieurs coups au niveau de la poitrine, du côté gauche.

Evacuée en urgence vers le CHU Mustapha-Pacha, la victime a succombé à ses blessures, précise la même source.

Au moment des faits, les éléments de la brigade de police judiciaire territorialement compétente sont intervenus et ont procédé à l’interpellation des deux frères. Une arme blanche de sixième catégorie portant des traces rouges, présumée être l’arme ayant servi à l’agression, a également été récupérée et saisie, ajoute la même source.

Après la finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.