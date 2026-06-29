L’occupant sioniste tue trois Palestiniens à Gaza

L’armée sioniste a tué trois Palestiniens, dont un enfant, et blessé plusieurs autres personnes lors de nouvelles violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors que ses forces poursuivent l’extension des zones placées sous son contrôle, selon des sources médicales et des témoins.

D’après ces sources, une frappe de drone israélien a visé un rassemblement de civils dans la rue Al-Baraka, à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, faisant trois morts et plusieurs blessés.

Par ailleurs, deux autres personnes ont été blessées dans des tirs d’artillerie israéliens ayant ciblé la zone d’Al-Salatin à Beit Lahia, dans le nord de l’enclave, ont ajouté les mêmes sources.

Dans un autre incident, plusieurs véhicules militaires israéliens ont avancé sur la rue Salah al-Din, dans le camp de réfugiés de Nuseirat, sous couvert de tirs nourris et de bombardements d’artillerie, selon des témoins.

Ces derniers ont également indiqué que les forces israéliennes avaient déplacé d’environ 150 mètres vers l’ouest les blocs de béton marquant la « Ligne jaune », étendant ainsi les zones occupées au nord du pont de Wadi Gaza, dans le centre de l’enclave.

L’armée israélienne est déployée le long de cette « Ligne jaune », une bande de sécurité imposée par Israël à l’intérieur de la bande de Gaza. Les Palestiniens n’y ont pas accès, tandis qu’Israël contrôle désormais plus de 70 % du territoire.

Mercredi, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a affirmé que l’armée contrôlait environ 70 % de la bande de Gaza, malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur.

Dans le sud de Gaza, l’armée israélienne a détruit plusieurs installations et bâtiments au nord-est de Khan Younès. Des habitants palestiniens ont rapporté avoir entendu une puissante explosion provoquée par ces démolitions, accompagnée de tirs intensifs provenant de véhicules militaires israéliens positionnés à l’est de la ville ainsi que de bombardements d’artillerie.

Des véhicules militaires israéliens ont également ouvert le feu en direction de tentes abritant des Palestiniens déplacés dans la région d’Al-Mawasi, au nord-ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, les violations israéliennes du cessez-le-feu ont causé la mort de 1 041 Palestiniens et fait 3 372 blessés depuis le 10 octobre 2025.

Au total, plus de 73 000 Palestiniens ont été tués et plus de 173 000 blessés depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, le 8 octobre 2023. En outre, près de 90 % des infrastructures civiles de l’enclave ont été détruites ou endommagées.