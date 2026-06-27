5e opération nationale de destruction de stupéfiants et de substances psychotropes

La cinquième opération nationale de destruction de stupéfiants et de substance psychotropes, saisies par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sureté nationales et des Douanes algériennes, a été organisée vendredi matin à Chlef, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«En application des dispositions relatives à l’incinération et à la destruction de divers types de drogues, et à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drogue qui coïncide avec le 26 juin de chaque année, une opération nationale de destruction de stupéfiants et de substance psychotropes a été organisée la matinée d’aujourd’hui vendredi 26 juin 2026, à Chlef en 1ère Région militaire, et ce, en présence des autorités civiles, judiciaires et sécuritaires locales et régionales où il a été procédé à la collecte et la destruction de l’ensemble des drogues saisies par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationales et des Douanes algériennes», précise la même source.

«Cette Cinquième opération nationale a été supervisée par la Commission nationale chargée de la destruction des drogues et des psychotropes, sous la présidence du Procureur général près la Cour de Chlef», ajoute le communiqué, précisant qu’«au cours de cette opération qui s’est déroulée dans des conditions organisationnelles rigoureuses, avec la mise en œuvre de tous les moyens matériels et humains nécessaires à son succès, 16575 kilogrammes et 693 grammes de kif traité, 1000 kilogrammes et 322 grammes de drogues dures (cocaïne et héroïne) ainsi que 25.138.473 comprimés psychotropes, 262 kilogrammes de poudre psychotrope ont été détruits».

Selon le communiqué, «l’estimation financière globale des quantités de drogues saisies est équivalant à 50.403.415.400.00 DA».

«Il est à noter qu’hier, toutes les quantités saisies au niveau des centres de collecte, ont été rassemblées, pesées et inventoriées par les services de la police judiciaire représentés par les autorités judiciaires, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale, avant d’être acheminées sous escorte vers les usines concernées par l’opération d’incinération et de destruction, où les scellés ont été ouverts et les saisies inventoriées, pour entamer ensuite le processus de destruction de ces drogues, conformément aux techniques et normes légales, et dans le respect des mesures de sécurité et de protection de l’environnement», a relevé le communiqué du MDN.

A noter que cette cinquième opération nationale de destruction de stupéfiants et de substance psychotropes, «dénote de l’efficacité de la stratégie nationale de lutte contre ce phénomène et des efforts considérables déployés par les unités de l’Armée nationale populaire et les différents services de sécurité pour faire face à ce fléau dangereux qui menace notre société, notre sécurité nationale et notre économie, et pour contrecarrer toutes les tentatives visant à inonder notre pays de ces substances toxiques», a conclu le communiqué du MDN.

APS