Ebola: Premier cas confirmé en France chez un médecin de retour de RDC

Les autorités sanitaires françaises ont annoncé ce mercredi l’identification du premier cas de maladie à virus Ebola sur le territoire national, chez un médecin humanitaire de retour de République démocratique du Congo (RDC), où une importante épidémie est en cours.

Le patient, diagnostiqué en France métropolitaine, a été immédiatement pris en charge dans un établissement spécialisé et placé à l’isolement.

Selon le ministère de la Santé, il se trouve dans un état stable et est soigné dans une chambre à pression négative, avec des protocoles de sécurité renforcés destinés à prévenir tout risque de contamination.

Les autorités ont indiqué que les mesures de traçage des contacts avaient été engagées. Le ministère estime que le risque pour la population demeure faible.

L’entourage du Premier ministre a précisé que la situation faisait l’objet d’un suivi étroit au plus haut niveau de l’État.