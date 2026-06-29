Yesli dévoile la feuille de route

JS Kabylie

À quelques jours du lancement de la préparation estivale, la JS Kabylie accélère la mise en œuvre de son projet de restructuration. Arrivée imminente du nouvel entraîneur, recrutement, assainissement financier, réorganisation interne et grands projets de développement : la nouvelle direction a levé le voile sur sa feuille de route à l’occasion d’une intervention du porte-parole du club, Kamel Yesli.

Le responsable a confirmé, dans une interview publiée sur le site officiel du club, que le nouvel entraîneur de la JSK sera présenté dans les prochaines heures. « Le coach arrivera aussi dans quelques heures. Je pense que tout le monde attend ça, nous aussi. Mais voilà, la discrétion, ça fait bien les choses parfois », a-t-il déclaré. Son arrivée marquera le véritable coup d’envoi de l’intersaison, avec l’intégration progressive des nouvelles recrues et le lancement de la préparation de l’équipe.

Dans la foulée, Kamel Yesli a annoncé que le stage de préparation estivale se déroulera en Europe. Validé depuis plusieurs semaines par le président du club et le directeur technique sportif Yazid Mansouri, ce regroupement permettra aux joueurs d’évoluer dans un environnement favorable afin d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions. « Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour réaliser une grande saison », a-t-il assuré.

Concernant le recrutement des joueurs, le porte-parole a expliqué que la direction suit une feuille de route précise, privilégiant la discrétion afin de préserver les intérêts du club durant les négociations. Selon lui, plusieurs dossiers ont déjà été finalisés et certains joueurs ont signé leur contrat. Toutefois, les officialisations n’interviendront qu’au moment opportun, notamment pour respecter les engagements contractuels des joueurs avec leurs anciens clubs.

Kamel Yesli a invité les supporters à ne se fier qu’aux informations publiées sur les plateformes officielles de la JS Kabylie, estimant que de nombreuses rumeurs circulent quotidiennement sur les réseaux sociaux. « Beaucoup annoncent des noms de joueurs sans aucune confirmation. Si un transfert se réalise, certains prétendent ensuite l’avoir annoncé les premiers. Les seules informations officielles sont celles diffusées par les canaux du club », a-t-il souligné.

Après la diffusion de l’interview sur les réseaux sociaux, nous avons pris attache avec Kamel Yesli pour obtenir plus de détails sur ce qui circule ces derniers temps à propos de la mise en demeure du buteur Aymen Mahious, qui aurait réclamé le paiement de ses créances avant de résilier unilatéralement ce contrat avec la JSK. Le même interlocuteur a tenu à apporter un démenti : « Il n’y a pas de cas Mahious, tout est réglé et il sera présent à la reprise la semaine prochaine. »

Concernant l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA, Yesli s’est voulu rassurant, affirmant que ce dossier était « très bien pris en charge » et qu’il serait réglé incessamment, toutes les démarches nécessaires ayant déjà été accomplies, a-t-il indiqué à Echorouk.

Le porte-parole est également revenu sur le dossier de l’actionnariat. Il a indiqué que la JS Kabylie et son actionnaire majoritaire, Mobilis, avaient finalisé les procédures relatives au transfert des actions des actionnaires ayant accepté de les céder au club. Il ne reste désormais que la signature des actes devant notaire pour finaliser cette opération.

« Toutes les dettes seront réglées, mais avec méthode. Chaque dossier sera étudié individuellement afin de préserver les intérêts financiers du club », a expliqué Kamel Yesli.

À travers cette nouvelle gouvernance, la JS Kabylie entend bâtir un modèle plus professionnel, fondé sur une gestion rigoureuse, une organisation modernisée et un projet sportif cohérent. L’objectif affiché est de créer les conditions permettant au club de retrouver durablement les premiers rôles sur la scène nationale et continentale.