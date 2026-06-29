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Alger: Lancement officiel du système de réservation en ligne pour les piscines

Echoroukonline
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Alger: Lancement officiel du système de réservation en ligne pour les piscines

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, lundi dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle plateforme numérique dédiée à la réservation de créneaux au niveau des piscines d’Alger durant la saison estivale et la prochaine saison sportive.

Le service de la plateforme “https://bahdjapools.opla.dz concerne dans un premier temps la piscine semi-olympique, le défunt moudjahid Mouloud-Osmane d’El-Biar et la piscine extérieure du complexe olympique du 5 juillet, en attendant l’intégration, à partir du 1er juillet, des autres piscines”, précise la même source.

APS

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