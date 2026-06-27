La France termine en tête, le Sénégal garde espoir, le Cap-Vert et l’Égypte qualifiés

Coupe du monde 2026

La troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s’est poursuivie vendredi avec plusieurs rencontres décisives dans les groupes G, H et I. La France a confirmé son statut de leader, le Sénégal a entretenu ses espoirs de qualification, tandis que le Cap-Vert et l’Égypte ont décroché leur place en phase à élimination directe.

France – Norvège : Dembélé porte les Bleus vers la première place

Déjà qualifiées avant le coup d’envoi, la France et la Norvège se disputaient la première place du groupe I.

Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 4-1 grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé, auteur de son premier triplé en sélection, et un but de Désiré Doué. Malgré une réduction du score norvégienne en première période, les Bleus ont maîtrisé leur sujet. Le gardien Mike Maignan s’est également illustré en arrêtant un penalty.

Avec cette victoire, la France termine en tête de son groupe et affrontera la Suède en seizièmes de finale.

Score final : France 4-1 Norvège

Sénégal – Irak : les Lions rugissent et restent en course

Dos au mur après deux défaites lors de leurs deux premiers matchs, les Lions de la Teranga n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer face à l’Irak.

Le Sénégal a rapidement pris les commandes grâce à Habib Diarra. Réduits à dix dès la 10e minute après l’expulsion de Sulaka, les Irakiens ont ensuite subi la domination sénégalaise. Pape Gueye a inscrit un doublé, tandis qu’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont également trouvé le chemin des filets.

Grâce à cette large victoire, le Sénégal termine troisième du groupe et conserve un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Son sort dépendra désormais des résultats des dernières rencontres programmées samedi.

Score final : Sénégal 5-0 Irak

Cap-Vert – Arabie saoudite : un nul qui vaut une qualification

Le groupe H restait particulièrement ouvert avant cette ultime journée.

Le Cap-Vert a dominé territorialement la rencontre face à l’Arabie saoudite, multipliant les occasions avec quinze tentatives contre sept pour son adversaire. Malgré cette supériorité, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence.

Ce résultat, combiné à la défaite de l’Uruguay contre l’Espagne, permet toutefois aux Requins Bleus de terminer deuxièmes du groupe et de se qualifier pour les seizièmes de finale.

Score final : Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite

Espagne – Uruguay : la Roja assure l’essentiel

Leader du groupe H avant cette dernière journée, l’Espagne devait confirmer face à une équipe uruguayenne encore en lice pour la qualification.

Les Espagnols ont largement dominé les débats mais ont dû attendre la 42e minute pour faire la différence. Alex Baena a inscrit l’unique but de la rencontre sur une passe de Marcos Llorente.

Cette victoire permet à la Roja de conserver la première place du groupe, tandis que l’Uruguay quitte la compétition.

Score final : Espagne 1-0 Uruguay

Égypte – Iran : les Pharaons se qualifient dans la douleur

L’Égypte abordait cette rencontre en tête du groupe G avec quatre points, mais devait encore assurer sa qualification.

Les Pharaons ont rapidement ouvert le score grâce à Saber. L’Iran a toutefois réagi dans la foulée par Rezaeian après un penalty manqué de Mehdi Taremi. En fin de rencontre, la Team Melli a cru arracher la qualification sur un but de Khalilzadeh dans le temps additionnel, finalement refusé pour hors-jeu. Le même joueur a ensuite trouvé la barre transversale sur une tête dangereuse.

L’Égypte conserve finalement le point du nul et valide son billet pour les seizièmes de finale, où elle affrontera l’Australie.

Score final : Égypte 1-1 Iran

Belgique – Nouvelle-Zélande : réveil spectaculaire des Diables rouges

Après deux matchs nuls consécutifs, la Belgique devait impérativement s’imposer pour espérer terminer en tête du groupe G.

Mission accomplie pour les hommes de Rudi Garcia, qui ont largement dominé la Nouvelle-Zélande. Leandro Trossard a inscrit un doublé, tandis que Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Alexis Saelemaekers ont également marqué. Elijah Just a sauvé l’honneur pour les Néo-Zélandais.

Grâce à ce succès éclatant, la Belgique prend la première place du groupe devant l’Égypte et se qualifie pour les seizièmes de finale.

Score final : Belgique 5-1 Nouvelle-Zélande

Classements et qualifiés après les matchs du vendredi

Groupe I

France – 9 points (qualifiée)

Norvège – 6 points (qualifiée)

Sénégal – 3 points (en attente parmi les meilleurs troisièmes)

Irak – 0 point (éliminé)

Groupe H

Espagne – 9 points (qualifiée)

Cap-Vert – 3 points (qualifié)

Arabie saoudite – éliminée

Uruguay – éliminé

Groupe G

Belgique – 5 points (qualifiée)

Égypte – 5 points (qualifiée)

Iran – éliminé

Nouvelle-Zélande – éliminée

Programme du samedi 27 juin et de la nuit de samedi à dimanche

Groupe L : l’Angleterre joue sa qualification

L’Angleterre, leader du groupe après son match nul face au Ghana (0-0), affrontera le Panama avec pour objectif de sécuriser sa place en seizièmes de finale.

Les Three Lions d’Harry Kane peuvent également conserver la première place du groupe, un avantage important pour la suite de la compétition.

Dans le même temps, le Ghana et la Croatie restent également en course dans un groupe particulièrement serré.

Groupe K : duel pour la première place entre la Colombie et le Portugal

Déjà qualifiée grâce à ses succès contre l’Ouzbékistan et la RDC, la Colombie abordera son dernier match avec davantage de sérénité.

Les Colombiens affronteront toutefois le Portugal de Cristiano Ronaldo dans une rencontre qui déterminera le vainqueur du groupe.

Groupe J : l’Algérie sous pression, l’Argentine déjà qualifiée

L’Argentine a déjà validé son billet pour les seizièmes de finale après deux victoires convaincantes contre l’Algérie et l’Autriche.

La sélection albiceleste affrontera la Jordanie, tandis que l’Algérie et l’Autriche se disputeront une qualification dans un duel à fort enjeu.

Les Fennecs doivent obtenir un résultat positif pour poursuivre leur aventure mondiale.

Les affiches à suivre

Groupe J

Argentine – Jordanie (19h00 GMT)

Algérie – Autriche ( 19h00 GMT)

Groupe K

Colombie – Portugal (22h00 GMT)

Ouzbékistan – RDC (22h00 GMT)

Groupe L

Panama – Angleterre 🏴

01h00 GMT (dans la nuit de samedi à dimanche)

Ghana – Croatie

01h00 GMT (dans la nuit de samedi à dimanche)

En effet, ces rencontres permettront de compléter le tableau des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.