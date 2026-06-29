Démantèlement d’un réseau transfrontalier du crime organisé à Alger

Un réseau transfrontalier du crime organisé a été démantelé, dimanche, par les personnels du Service de lutte contre la drogue et les psychotropes de la Gendarmerie nationale à Alger, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, les personnels du Service de lutte contre la drogue et les psychotropes de la Gendarmerie nationale à Alger, ont démantelé, aujourd’hui dimanche 28 juin 2026, un réseau transfrontalier du crime organisé», précise la même source.

Cette opération qualitative a permis «l’arrestation de (12) narcotrafiquants, et la saisie d’une quantité importante de kif traité s’élevant à quatre (4) quintaux, ainsi que de (2966) comprimés psychotropes, (10) véhicules touristiques, une motocyclette, une somme d’argent estimée à plus d’un milliard de centimes et des téléphones portables», ajoute le communiqué.

«Cette opération vient s’ajouter aux diverses opérations ayant permis de mettre en échec les tentatives d’introduction et d’écoulement de ces substances toxiques dans notre pays, et dénote du professionnalisme, de la vigilance et de la disponibilité permanente des unités de l’Armée nationale populaire, avec ses diverses composantes, à lutter contre toute forme de criminalité organisée», conclut le communiqué du MDN.

APS