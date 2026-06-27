Canicule à Paris: Un homme meurt noyé dans le canal Saint-Martin

Un homme est décédé vendredi après s’être noyé dans le canal Saint-Martin, à Paris, alors qu’il se baignait en dehors de l’espace autorisé mis en place dans le cadre de l’épisode de canicule qui touche actuellement la France, selon des informations relayées par plusieurs médias français.

La victime, un homme majeur, se trouvait à hauteur du quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de la capitale. Malgré l’intervention des secours, elle n’a pas pu être réanimée et a été déclarée morte sur place.

Le parquet de Paris a indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Les investigations se poursuivent également pour confirmer l’identité de la victime.

Réagissant au drame, la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, a adressé ses condoléances aux proches du défunt et a appelé la population à respecter strictement les règles de baignade en vigueur.

« Se baigner en dehors des horaires d’ouverture et des espaces surveillés est dangereux »

De son côté, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a souligné que la victime se baignait « en dehors de l’espace surveillé et des horaires d’ouverture » des zones de baignade autorisées.

« Nous le disons et le répétons : se baigner en dehors des horaires d’ouverture et des espaces surveillés est dangereux », a-t-il rappelé, lançant un « appel à la responsabilité » alors que la vague de chaleur se poursuit et que les autorités sanitaires restent mobilisées.

Cet accident intervient dans un contexte de forte hausse des incidents liés aux baignades. Selon le dernier bilan communiqué vendredi par la ministre française des Sports, 55 noyades ont été recensées dans le pays depuis le début de l’épisode caniculaire.

Les autorités continuent d’appeler la population à privilégier les zones de baignade surveillées et à respecter les consignes de sécurité, alors que plusieurs régions françaises demeurent confrontées à des températures exceptionnellement élevées.