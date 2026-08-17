CAN-2026-Dames: La sélection algérienne reçoit le trophée «Fair Play Team»

La sélection algérienne féminine de football a reçu, dimanche soir, le trophée «Fair Play Team», récompensant l’équipe la plus fair-play de la Coupe d’Afrique des Nations 2026.

C’est la capitaine de la sélection nationale, Sofia Guellati, qui a reçu cette distinction au nom de l’ensemble de ses coéquipières, à l’issue de la compétition.

Cette récompense vient saluer le comportement exemplaire des joueuses algériennes tout au long du tournoi, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, couronnant ainsi leur parcours historique de cette CAN-2026.

La sélection algérienne féminine a réalisé une double performance historique en décrochant la médaille de bronze et en validant, dans la foulée, son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2027 au Brésil.