L’Algérie demeure au cœur de la coopération de l’OPEP et la consommation mondiale d’énergie augmentera de 23 % d’ici 2050

Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al Ghais, a souligné que la Déclaration d’Alger constitue le fondement de la coopération entre les pays producteurs de pétrole.

Il a également prévu une hausse de 23 % de la consommation mondiale d’énergie à l’horizon 2050. Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien diffusé lundi soir par la télévision publique. Revenant sur la Déclaration d’Alger, Haitham Al Ghais l’a qualifiée de « fondement de la coopération entre les pays producteurs de pétrole ».

Il a également salué le rôle central et historique de l’Algérie au sein de l’OPEP.

Le secrétaire général de l’OPEP a rappelé que le premier sommet réunissant les dirigeants et chefs de gouvernement des pays membres de l’organisation s’était tenu en Algérie en 1975.

Il a souligné que « la Charte de coopération de l’OPEP+ ne se limite pas à soutenir la stabilité des marchés pétroliers, mais ouvre également de nouvelles perspectives de coopération dans différents domaines ».

Il a également insisté sur le caractère historique de l’accord OPEP+, estimant qu’il « restera une référence pour tous ceux qui étudieront à l’avenir l’histoire de l’industrie et des marchés de l’énergie ».

Principales déclarations de Haitham Al Ghais :

J’ai eu l’honneur aujourd’hui de rencontrer le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui m’a, comme à son habitude, accueilli avec beaucoup de chaleur et d’hospitalité dans mon deuxième pays, l’Algérie.

Cette rencontre, empreinte d’amitié et de cordialité, a été riche en significations importantes ainsi qu’en orientations de la part du président de la République à mon égard, en ma qualité de secrétaire général de l’OPEP.

Cette rencontre intervient à une date importante et historique, qui coïncide avec le 10e anniversaire de la Déclaration de coopération issue de la Déclaration d’Alger.

J’ai évoqué avec le président de la République la situation actuelle sur les marchés.

La plupart des sujets abordés concernaient le rôle historique de l’Algérie au sein de l’organisation.

Dieu merci, le président de la République et le gouvernement algérien soutiennent l’OPEP et ses efforts.

L’engagement de l’Algérie à respecter les décisions de l’OPEP, qu’elles soient historiques ou actuelles, s’est clairement manifesté à travers les échanges que j’ai eus aujourd’hui avec le président de la République.

Chaque défi représente également une opportunité. Les difficultés auxquelles l’OPEP a été confrontée il y a dix ans ont contribué à notre réussite dans l’élaboration de la Charte de coopération.

La Déclaration d’Alger de septembre 2016, aujourd’hui connue sous le nom d’accord OPEP+, a conduit à la création d’un comité de haut niveau chargé de mettre en œuvre les recommandations.

Les conclusions de la réunion d’Alger et les travaux du comité de haut niveau étaient également placés sous la présidence de l’Algérie. C’est ce comité qui a défini les cadres et les mécanismes que nous continuons à activer et à utiliser aujourd’hui.

Le gaz naturel deviendra la deuxième plus importante source d’énergie à l’horizon 2050, selon les études de l’OPEP et celles de plusieurs autres organismes.

Je renouvelle mes sincères remerciements au président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au peuple algériens pour leur soutien à l’OPEP au cours des dernières années.

Source APS