Le Général d’Armée Saïd Chanegriha installe le Directeur central de la sécurité de l’Armée

Au nom du Président de la République

Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, a procédé ce dimanche à l’installation du Général Noureddine Maâche, en qualité de directeur central de la sécurité de l’Armée.

« Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a procédé aujourd’hui à l’installation officielle du Général Nourredine Maâche en qualité de directeur central de la sécurité de l’Armée », indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

« Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel en date du 22 septembre 2026, j’installe officiellement le général Nourredine Maâche dans ses fonctions de directeur central de la Sécurité de l’Armée, en remplacement du général Abbas Ibrahim », a indiqué le Général d’Armée Saïd Chanegriha, cité par le même communiqué.

« En conséquence, je vous ordonne de travailler sous son autorité, d’obéir à ses ordres et d’exécuter ses instructions, conformément aux exigences du service, dans le respect des règles et règlements militaires en vigueur ainsi que des lois de la République, en fidélité aux sacrifices de nos valeureux martyrs et en perpétuant les valeurs de notre glorieuse Révolution », a déclaré le Général d’Armée Saïd Chanegriha, lors de la cérémonie d’installation.

À cette occasion, ajoute la même source, « Monsieur le Général d’Armée a donné aux cadres de la direction un ensemble d’instructions et de directives, les appelant à poursuivre leurs efforts avec davantage de dévouement afin d’accomplir les missions qui leur sont confiées, avec toute la rigueur requise et la persévérance nécessaire », précisant qu’« à l’issue de cette cérémonie, Monsieur le Général d’Armée a présidé la cérémonie de validation du procès-verbal de passation de fonctions entre le Général Nourredine Maâche et son prédécesseur, le Général Abbas Ibrahim. »

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