RDC: 17 morts dans le crash d’un avion

Dix-sept personnes, dont deux généraux de l’armée, ont été tuées dans le crash d’un avion survenu vendredi dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, ont annoncé samedi les autorités.

L’accident s’est produit à Kenge, la capitale de la province du Kwango.

« Contrairement au bilan initial de 13 morts, nous avons découvert 16 corps d’adultes et le corps d’un bébé, portant le bilan total à 17 », a déclaré aux journalistes Rémy Saki, vice-gouverneur du Kwango, à Kenge.

Selon Saki, le petit avion exploité par Tracep avait quitté l’aéroport de Kikwit à 13h50 à destination de Kinshasa lorsqu’il s’est écrasé vers 14h05, heure locale, avant de prendre feu.

Il a expliqué que le bilan avait été revu à la hausse après que l’incendie de l’épave de l’appareil eut été maîtrisé.

Deux généraux de l’armée qui voyageaient dans le cadre d’une mission officielle figuraient parmi les victimes : le lieutenant-général Joseph Mutombo, premier président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant-général Lucien-René Likulia, auditeur général des forces armées, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Dans une publication sur X, réseau social américain, la présidence a indiqué que le président Félix Tshisekedi avait chargé les autorités compétentes de mener une enquête approfondie afin d’établir les circonstances exactes et les causes de l’accident.

Le président a adressé « ses condoléances les plus sincères aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble des forces de sécurité ».