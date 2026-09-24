Cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt Cheikh de la Zaouïa Tidjania de Témacine

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a rappelé les qualités du défunt et l’empreinte qu’il a laissée dans le cœur de ses fidèles, évoquant “son parcours remarquable alliant formation spirituelle au sein de la Zaouïa Tidjania et cursus académique moderne, incarnant ainsi un modèle de complémentarité entre sciences religieuses et sciences exactes”.

“La véritable fidélité aux savants réside dans la préservation de leur legs au service du savoir et de la patrie”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Khalife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Sidi Ali Belarabi Tidjani, a rappelé le parcours du défunt qui a “voué sa vie au service de la religion, à la diffusion de ses valeurs et préceptes, ainsi qu’à la formation des générations aux vertus morales et à la bonne conduite”, mettant en avant le rôle central de la Zaouïa dans la préservation du référent religieux national.

Le président du Haut conseil islamique, Mabrouk Zaid El Kheir, a, lui aussi, évoqué “les qualités morales du défunt, qui a su allier sciences physiques et sciences religieuses”.

Il a également rappelé ses démarches visant à fonder l’Institut coranique et à développer sa Zaouïa dans la région de Témacine (wilaya de Touggourt), pour en faire un haut lieu du savoir et du juste milieu.

Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion par des membres du Conseil scientifique de Djamaâ El-Djazaïr, retraçant le parcours du défunt Cheikh Sidi Mohamed Laid Tidjani de Témacine et mettant en avant ses principales aspirations, au premier rang desquelles “l’alliance entre authenticité et modernité, le rapprochement entre la matière et l’esprit, ainsi que la consolidation de l’ancrage africain et de la cohésion nationale”.

Cheikh Sidi Mohamed Laid Tidjani de Témacine avait pris la tête de la Zaouïa Tidjania de Témacine en janvier 2000, succédant à son père, Cheikh Mohamed El Bachir Tidjani.