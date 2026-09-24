Remaniement: Mouvement partiel des walis et secrétaires généraux
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce mercredi à un remaniement partiel au sein du corps des Walis, Walis délégués et des secrétaires généraux de certaines wilayas, et ce, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon un communiqué de la Présidence de la République.
Concernant les walis, il a ainsi procédé à la nomination d’Abdelwahab Bertima à la tête de la wilaya de Tiaret, Nacer Zougari à la wilaya d’El Kantara, Djamel Boudjeza à la wilaya de Bir El Ater, Abdelkrim Ben Baba-Ali dans la wilaya d’El Aricha, Toufik Daoudi à la wilaya de Qasr El Chellala, Ammar Merzouki à la wilaya de Aïn Oussara, Brahim Ouedi à la wilaya de Messaad, Hamid Khalfaoui à la wilaya de Qasr El Boukhari, Amrani Attal dans la wilaya de Bousaada, Abdrabi Mouden dans la wilaya de Lebiod Sidi Cheikh, Nadir Batine en tant que wali délégué de la circonscription administrative de Baraki dans la wilaya d’Alger.
Il a également été mis fin aux fonctions des walis délégués dont les noms suivent :
Saïd Boudhab de la circonscription administrative de Barika, Boualem Alaouach de Ain Oussara, Adel Daoudi de circonscription administrative de Messaad.
Concernant les Secrétaires généraux des wilayas, il a été procédé à la nomination de Mohamed Saber dans la wilaya de Sétif, Mohamed-Lamine Riyah dans la wilaya de Saïda, Hamza Ben Zeghioua dans la wilaya d’Annaba, Abdelkader Semaoui dans la wilaya d’Illizi, Mohamed El Nassari dans la wilaya de Timimoun, Yahia Hadjadj dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, Abdesslem Mouhoubi dans la wilaya d’Aflou, Athmane Mohieddine dans la wilaya de Barika, Karim Amedjkouh dans la wilaya de Bir El Ater, Chakib M’hamdioua dans la wilaya d’El Aricha, Adel Rehayel dans la wilaya de Qasr El Chellala, Zitouni Boudjellal dans la wilaya d’Aïn Oussara, Nassira Abderahmane dans la wilaya de Messaad, Hassina Kaci dans la wilaya de Ksar El Boukhari, Abdelhamid Smati dans la wilaya de Bousaada.
Il a également été mis fin aux fonctions de deux secrétaires généraux wilayas. Il s’agit de Rachid Benyoucef, dans la wilaya de Béchar, en raison de son départ à la retraite, et Abdelkader Saadi dans la wilaya de Saïda.