Les Verts poursuivent leur préparation à Alger en prévision de la rencontre vendredi

Qualifications CAN-2027/ Gr:I -1re j : Algérie-Zambie :

La sélection algérienne de football a effectué, mercredi soir, une nouvelle séance d’entraînement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en prévision de son premier match des éliminatoires (groupe I) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2027 face à la Zambie, prévu vendredi au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

La séance, qui a débuté à 18h15 et s’est étalée sur une durée d’une heure et quinze minutes, a été essentiellement consacrée au travail technico-tactique.

Sous la conduite du sélectionneur national, Brahim Hemdani, les joueurs ont été soumis à différents exercices visant notamment à parfaire les automatismes et à mettre en place les dispositions tactiques en prévision de la rencontre de vendredi.

Les coéquipiers de Samir Chergui ont fait preuve de sérieux et d’application, en adhérant pleinement aux consignes et aux orientations du staff technique.

Les Verts effectueront ce jeudi une dernière séance d’entraînement au CTN de Sidi Moussa, avant de prendre la direction de Tizi-Ouzou en début de soirée.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral congolais pour diriger cette rencontre, conduit par Malala Kabanga Yannick, assisté de ses compatriotes Kola Archange Matalatala et Mwengesyali Jospin Mumbere. Le rôle de quatrième arbitre a été confié à Masangune Louis Mwamba.

Dans l’autre rencontre du groupe I programmée vendredi, le Togo recevra le Burundi à Lomé à partir de 17h00. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

APS