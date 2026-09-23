Clash diplomatique à l’ONU: Netanyahou accuse Macron de « sidérante absurdité »

Le Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahou, s’en est pris mardi au président français Emmanuel Macron à la suite de ses récentes déclarations.

Dans un communiqué publié mardi soir, le bureau de Netanyahou a indiqué que le Premier ministre israélien condamnait fermement les propos du président Macron, qui avait dénoncé l’escalade des violences commises par les colons en Cisjordanie.

Le président français avait également relativisé, mardi, les efforts de paix dans la bande de Gaza, estimant qu’ils « n’ont permis l’ouverture d’aucun corridor humanitaire » et que « ce qui se passe est un spectacle dont nous devrions tous avoir honte ».

Macron s’exprimait lors de son discours à l’ouverture de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, aux États-Unis.

Le chef de l’État français avait par ailleurs dénoncé la recrudescence des violences des colons en Cisjordanie, estimant qu’elle « prive le peuple palestinien de son droit légitime à l’existence ».

Réagissant à ces déclarations, le bureau de Netanyahu a affirmé que « l’absurdité flagrante des propos d’Emmanuel Macron est stupéfiante ».

« Des membres du Hamas mènent presque quotidiennement des attaques contre des Juifs et ont tué un nombre incalculable de civils israéliens en Judée-Samarie [Cisjordanie]. L’ignorance n’est pas une excuse pour que leur sang soit versé », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a également critiqué le président français.

« Macron ment. L’organisation terroriste [Hamas] alimente le terrorisme arabe en Judée-Samarie et en constitue une composante majeure, tant par sa présence que par ses activités », a-t-il prétendu.

Dans un nouveau message publié mardi sur son compte officiel sur la plateforme américaine X, Smotrich a ajouté : « Face à ce terrorisme, nous nous dresserons comme un mur solide, nous consoliderons et renforcerons les implantations et construirons la ceinture de sécurité de l’État d’Israël. »

Le ministre israélien des Finances a ensuite mis en garde contre ce qu’il a appelé le « gouvernement Eisenkot-Liberman-Golan », affirmant qu’il « démantèlera les implantations que nous avons établies et créera un État terroriste au cœur de l’État d’Israël ».

Il faisait référence à Gadi Eisenkot, chef du parti Yashar, Avigdor Liberman, président du parti Yisrael Beiteinu, et Yair Golan, dirigeant du parti Les Démocrates.

« Macron attend cela [le démantèlement des implantations], l’Union européenne l’attend également, et nous empêcherons que cela se produise. Seul un sionisme religieux fort empêchera que cela arrive », a encore déclaré Smotrich.

Plus tard, Danny Danon, représentant permanent d’Israël auprès des Nations unies, a lui aussi vivement critiqué le président français.

« Monsieur le président Emmanuel Macron, faites bien vos devoirs avant de donner des leçons à Israël », a-t-il déclaré.

Dans un nouveau message publié mardi sur son compte officiel sur la plateforme américaine X, Danon a ajouté : « Macron… vérifiez les faits. »

Depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza, le 8 octobre 2023, l’armée israélienne et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

Ces attaques comprennent notamment des meurtres, des arrestations, des déplacements forcés, la destruction de terres agricoles et de maisons, ainsi que l’expansion des colonies israéliennes.