Le ministre de l’Intérieur reçoit l’ambassadrice d’Italie en Algérie

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a reçu, mardi après-midi, l’ambassadrice de la République italienne auprès de l’Algérie, Alessandra Schiavo, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du wali de Timimoun et de cadres du ministère, M. Sayoud a rappelé «la profondeur des relations entre l’Algérie et l’Italie et la solidité des liens unissant les peuples des deux pays», précise le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont examiné «les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir les perspectives de partenariat, notamment dans le domaine du transport maritime, à travers la formation, l’échange d’expertises, le renforcement de la coopération dans la maintenance des navires et le développement des partenariats entre les entreprises et les acteurs du secteur».

Les échanges ont également porté sur «les moyens d’accélérer la réalisation du projet agricole d’investissement dans la wilaya de Timimoun, dans le cadre du partenariat algéro-italien, et de renforcer la coordination entre les deux parties pour sa concrétisation conformément aux objectifs fixés».