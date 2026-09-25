Le Président de la République nomme nombre de walis, walis délégués et secrétaires généraux des wilayas
Dans La continuité du mouvement partiel opéré, hier, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et concernant les corps des walis, walis-délégués et secrétaires généraux des wilayas, et conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, il a été décidé des nominations suivantes :
Dans le corps des walis :
M. Abdelkrim Batioui est nommé wali de la wilaya de Biskra
M. Lakhdar Sedas wali de la wilaya de Naâma.
Concernant les walis délégués :
M. Rabah Mourad Yaza est nommé wali délégué de la circonscription administrative de Bouzaréah, dans la wilaya d’Alger.
Au sein du corps des secrétaires généraux des wilayas :
M. Ahmed Kameche dans la wilaya de Laghouat
M. Mourad Hadada dans la wilaya de Batna
M. Mohamed Mehdi dans la wilaya de Béjaïa
M. Idir Ikéne dans la wilaya de Tiaret
M. Djelloul Chaboui dans la wilaya de Skikda.
Les fins de fonctions concernent dix secrétaires généraux des wilayas en raison de leur départ à la retraite :
M. Mustapha Bousouar dans la wilaya de Laghouat
M. Rachid Zouad dans la wilaya de Batna
M. Saïd Yahiaoui dans la wilaya de Bejaïa
M. Ahcène Madouri dans la wilaya de Tébessa
M. Miloud Falahi dans la wilaya de Tizi Ouzou
M. Bouabdallah Taher Kouadri dans la wilaya de Skikda
M. Ahmed Menasri dans la wilaya de Mostaganem
M. Foudil El-Aïdani dans la wilaya d’Oran
M. Abdelaziz Djouadi dans la wilaya de Khenchela
Mme Karima Masnoua dans la wilaya de Tipaza.