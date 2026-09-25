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Attaf s’entretient avec le haut conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines

Echoroukonline
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Attaf s’entretient avec le haut conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s’est entretenu, jeudi à New York, avec le haut conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, en marge de sa participation aux travaux de la semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue “l’état des relations bilatérales, qui connaissent une dynamique positive, et les moyens de les hisser vers des perspectives plus larges, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’économie et des échanges commerciaux”, précise le communiqué.

MM. Attaf et Boulos ont également abordé nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye, au Soudan et dans le Golfe, soulignant “l’impératif d’œuvrer à trouver des solutions aux crises qui secouent la région”.

“Evoquant les développements du dossier du Sahara occidental, les deux parties sont convenues de poursuivre la concertation et la coordination à ce sujet”, conclut la même source.

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