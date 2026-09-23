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Des pluies mercredi sur plusieurs wilayas du sud du pays

Echoroukonline
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Des pluies mercredi sur plusieurs wilayas du sud du pays

 Des pluies affecteront plusieurs wilayas du sud du pays, mercredi, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de Météorologie (ONM).

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tamanrasset, Djanet et Illizi où les quantités de pluies attendues sont estimées entre 20 et 30 mm et ce, mercredi de 12h00 à 23h00.

Pour les wilayas de Ghardaïa, El Meniaâ, Ouargla, In Salah et Timimoune, le BMS, en cours depuis 06h00, s’étalera jusqu’à 23h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm, souligne la même source.

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