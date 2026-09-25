Italie: Un décret scolaire interdit la burqa et plafonne la proportion d’élève

Le Conseil des ministres italien a approuvé jeudi un décret sur l’école interdisant les vêtements couvrant le visage, notamment la burqa et le niqab, dans les établissements scolaires et instaurant un plafond de 30 % pour certains élèves étrangers dans les classes de première année, rapporte l’agence de presse italienne ANSA.

Le décret interdit de participer aux activités scolaires, qu’elles soient inscrites au programme ou extrascolaires, ainsi qu’aux activités réunissant l’école et les familles, avec le visage couvert d’une manière empêchant l’identification, sauf pour des raisons spécifiques de santé ou de sécurité.

Les contrevenants s’exposent à une amende administrative comprise entre 200 et 1 000 euros. Lorsque l’infraction est commise par un mineur, la sanction s’applique au parent, selon le projet de dispositions.

Le gouvernement affirme que ces mesures visent à favoriser l’intégration et à empêcher la formation de ce que la Première ministre Giorgia Meloni a qualifié de « classes-ghettos ».

Un plafond de 30 % pour certains élèves étrangers

Le décret instaure également un plafond de 30 % dans les classes de première année pour certaines catégories d’élèves ne possédant pas la nationalité italienne.

Dans les écoles primaires, cette limite concerne les élèves qui ne sont pas nés en Italie ou qui n’ont pas fréquenté l’école maternelle pendant au moins deux ans.

Dans les établissements du premier et du second cycle du secondaire, le plafond s’applique aux élèves ne possédant pas la nationalité italienne qui n’ont pas suivi avec succès au moins trois années scolaires dans le système éducatif national.

Le ministre de l’Éducation, Giuseppe Valditara, a indiqué qu’environ 34 000 classes comptaient actuellement plus de 30 % d’élèves étrangers, soulignant que l’objectif du gouvernement était d’accorder davantage d’importance à l’apprentissage de l’italien comme outil d’intégration.

Le décret prévoit également une intervention lorsque des barrières linguistiques importantes et persistantes au sein d’une famille entravent l’intégration scolaire d’un enfant.

Les établissements devront signaler ces situations aux services sociaux, qui pourront organiser des cours d’italien à destination des parents.

Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner des amendes allant de 200 à 1 000 euros.