Le Premier ministre en visite de travail dans la wilaya de Tissemsilt

Sur instruction du président de la République

Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre M. Sifi Ghrieb a procédé, ce jeudi matin, à l’inauguration d’une unité de production de composants plastiques destinés au secteur de l’industrie automobile dans la wilaya de Tissemsilt.

Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu ce jeudi dans la wilaya de Tissemsilt pour présider la cérémonie d’inauguration de l’unité de production de composants et d’accessoires plastiques destinés au secteur de l’industrie automobile, « General Plastic Injection », et ce, dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République visant à récupérer et à redonner vie aux biens confisqués en vertu de décisions judiciaires définitives, ainsi qu’à les réintégrer dans le circuit économique national, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à soutenir l’investissement productif et à renforcer les capacités de l’industrie nationale, notamment dans le secteur de la fabrication de composants automobiles, ce qui contribue au développement des chaînes de production locales, à l’amélioration du niveau d’intégration nationale et à la réduction du recours aux importations.

Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, le ministre de l’Industrie, M. Farid Kourtel, le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Lebou, et le président du CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algérien, M. Kamel Moula.