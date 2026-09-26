Le président du Parlement grec entame une visite officielle en Algérie

Le président du Parlement grec, Nikitas Kaklamanis, est arrivé à Alger pour une visite officielle, à l’invitation du président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, indique samedi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Nasri a accueilli, vendredi soir à l’Aéroport international d’Alger “Houari-Boumediene”, M. Kaklamanis, arrivé à la tête d’une délégation parlementaire pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu’au 28 septembre courant, précise le communiqué.

Le programme de la visite prévoit une série de rencontres et d’entretiens bilatéraux consacrés à “l’examen des moyens de développer la coopération parlementaire et d’échanger les expertises et les expériences, de manière à renforcer les relations de coopération et de concertation entre les deux institutions législatives et à traduire la solidité de la volonté commune de promouvoir les relations bilatérales”.

La visite devrait être couronnée par la signature d’un protocole de coopération parlementaire entre les deux institutions et par l’installation du groupe d’amitié parlementaire Algérie-Grèce, dans le but de “conférer un caractère institutionnel permanent aux relations de coopération et de coordination, et de renforcer les mécanismes de concertation et d’échange d’expertises entre les deux parties”, ajoute la même source.

A noter que le président du Conseil de la nation était accompagné du vice-président du Conseil chargé de l’activité extérieure, Mohamed El-Arbi Slimani, du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger, Mohamed Amroune, du chef de cabinet du Conseil, Makhlouf Sahel, ainsi que de l’ambassadeur de la République hellénique, Nicolas Verghis.