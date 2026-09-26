Qualifications CAN-2027: Les “Verts” lancent leur campagne du bon pied

L’équipe nationale de football a réussi ses premiers pas sous la direction du nouveau sélectionneur, Brahim Hemdani, en dominant avec autorité la Zambie 3-1 (mi-temps : 1-0), vendredi soir au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 1re journée (Gr. I) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2027.

Les “Verts” ont rapidement trouvé l’ouverture dès la 2e minute. Après un joli travail individuel d’Ibrahim Maza, ce dernier a combiné avec Mohamed Amine Amoura, qui a ensuite servi le latéral gauche Jaouen Hadjam sur le côté. Le défenseur de Brighton and Hove Albion (Premier League), dans un angle pas suffisamment fermé, a parfaitement ajusté le gardien zambien pour donner l’avantage à l’Algérie.

Cueillie à froid, la Zambie a éprouvé des difficultés à entrer dans le match durant le premier quart d’heure, tandis que les Algériens ont imposé leur rythme et monopolisé le ballon.

L’Algérie a été contrainte d’effectuer un premier changement dès la 18e minute avec la sortie sur blessure de l’attaquant de l’Olympique Marseille Amine Gouiri, remplacé par Amin Chiakha.

Les coéquipiers du nouveau capitaine, Ramy Bensebaïni, ont ensuite continué à pousser pour tenter de faire le break, alors que les Zambiens ne parvenaient toujours pas à se montrer dangereux.

A la 26e minute, Amoura a obligé le gardien adverse à intervenir, avant que le ballon ne revienne sur Adam Zorgane, dont la frappe a été contrée en corner.

Malgré une nette maîtrise dans la possession, les “Verts” ont toutefois manqué de précision dans le dernier geste. La Zambie, mieux organisée au fil des minutes, a réussi à contenir les offensives algériennes jusqu’à la pause.

Pour sa première rencontre officielle à la tête des “Verts”, Brahim Hemdani a également choisi d’innover dans son Onze de départ. Melvin Mastil a ainsi connu sa première titularisation en match officiel dans les buts, de même que Mohamed Bachir Belloumi qui a débuté pour la première fois une rencontre officielle avec la sélection nationale.

La bonne réaction des “Verts”

De retour des vestiaires, les joueurs algériens se sont montrés entreprenants, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs premières opportunités. Amoura, lancé par Maza sur le flanc gauche, s’est notamment créé une belle occasion à la 53e minute, mais sa frappe enroulée a manqué de peu le cadre.

La Zambie, qui continuait à se montrer menaçante, a fini par être récompensée de ses efforts à la 57e minute. Le capitaine Fashion Sakala, après avoir pris le dessus sur la défense algérienne, a trompé Mastil d’une frappe rasante pour remettre les deux équipes à égalité.

La sélection nationale a immédiatement cherché à réagir et aurait pu reprendre l’avantage à la 61e minute, mais Amoura, pourtant en bonne position, a manqué son duel avec le portier adverse.

La réaction algérienne a finalement abouti cinq minutes plus tard. Profitant d’une récupération rapide après une offensive zambienne, Amoura a trouvé Maza sur le côté gauche. Ce dernier a pris sa chance et a réussi à redonner l’avantage à l’Algérie (66e).

Alors que le technicien zambien George Lwandamina lançait trois nouveaux joueurs pour tenter de renverser la situation, Hemdani procédait également à un remaniement de son équipe. Abdelli, Hadj Moussa et Boulbina ont ainsi remplacé Amoura, Belloumi et Zorgane à la 70e minute.

Entré en jeu, Hadj Moussa n’a pas tardé à se mettre en évidence. Le joueur de Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) a profité d’un ballon repoussé par le gardien zambien après une tentative de Maza dans la surface pour inscrire le troisième but algérien à la 74e minute et permettre aux siens de prendre une avance plus confortable.

Malgré quelques frayeurs après l’égalisation zambienne, l’Algérie a donc réussi à conserver les trois points et à lancer de la meilleure des manières sa campagne qualificative sous Hemdani.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Togo a pris le dessus sur le Burundi à Lomé (1-0). A l’issue de cette journée inaugurale, l’Algérie et le Togo prennent les commandes avec 3 points chacun, devant le Burundi et la Zambie.

Les “Verts” enchaîneront mardi avec un déplacement au Burundi, au stade de Bujumbura, à partir de 14h00, dans le cadre de la deuxième journée du groupe I.

Au terme des qualifications, les deux premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour la phase finale de la CAN-2027, prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.