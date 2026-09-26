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Fermeture provisoire de la RN 5 et de la RN 11 pour travaux

Echoroukonline
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Fermeture provisoire de la RN 5 et de la RN 11 pour travaux

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, dans un communiqué, la fermeture provisoire, à partir de la nuit de vendredi jusqu’à lundi prochain, de la route nationale RN 5 et de la RN 11 dans les deux sens, dans le cadre de la réalisation des travaux liés à la passerelle piétonne reliant le boulevard Che-Guevara au port de pêche.

“Dans le cadre de la réalisation des travaux de pose des poutres de l’ouvrage d’art réservé à la passerelle piétonne reliant le boulevard Che-Guevara au port de pêche, les services de la wilaya d’Alger informent l’ensemble des usagers de la RN 5 et de la RN 11 qu’une partie de la route sera fermée provisoirement à la circulation dans les deux sens, les travaux devant avoir lieu la nuit”, indique le communiqué.

A cet effet, la fermeture interviendra à partir de ce vendredi de 23h00 jusqu’au samedi à 06h00, puis du samedi à 23h00 au dimanche à 05h00, et se poursuivra du dimanche à 23h00 au lundi à 05h00.

Ainsi, le trafic automobile venant de Bab El Oued vers le boulevard de l’ALN sera dévié à partir du rond-point du Bastion 23 vers la rue du 1er-Novembre, puis le boulevard Che-Guevara, la rue Asselah-Hocine, pour rejoindre ensuite le boulevard de l’ALN.

Les véhicules venant du boulevard de l’ALN vers Bab El Oued seront réorientés à partir de la gare ferroviaire, vers la rue des Frères-Kara (ex-Magenta), puis vers le boulevard Che-Guevara et, de là, vers la rue du 1er-Novembre, en direction de Bab El Oued.

A cet effet, les services de la wilaya d’Alger appellent les usagers de la route à emprunter les autres axes routiers et à respecter la signalisation routière.

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