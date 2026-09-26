Discours sioniste à l’ONU: Boycott algérien, maintien marocain et émirati

L’Algérie ainsi plusieurs pays se sont retirés, jeudi, de la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, lorsqu’un responsable sioniste entamait son discours, alors que les représentants des Emirats arabes unis et du Maroc étaient restés sur place pour suivre l’intervention du responsable sioniste.

Le retrait de l’Algérie et d’autres pays a été décidé pour protester contre les crimes commis par l’entité sioniste en Cisjordanie et son agression génocidaire contre la bande de Ghaza.

L’Algérie, et de nombreux pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique Latine, des Caraïbes et d’Océanie, soutenant le peuple palestinien, ont décidé de quitter la salle, où se tenait la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à l’entame du discours du responsable sioniste.

Parallèlement, les Emirats arabes unis et le Royaume du Maroc sont restés sur place en total contradiction avec leurs discours sur leur prétendu soutien aux droits des Palestiniens.

Le retrait de l’Algérie, action qui correspond parfaitement à son discours soutenant la cause palestinienne, représente un acte de protestation contre la politique criminelle de l’entité sioniste qui a fait, depuis le 7 octobre 2023, 73928 martyrs et 175305 blessés, selon le dernier bilan rendu public par les autorités palestiniennes qui font également état de nombreux corps ensevelis sous les décombres. De même que les autorités sionistes ciblent quotidiennement les Palestiniens par des campagnes d’arrestations, notamment à El-Qods et en Cisjordanie occupées.

A travers son retrait, l’Algérie a renouvelé son engagement à défendre les droits légitimes du peuple palestinien, et reste ainsi en tête des pays rejetant la normalisation avec l’entité sioniste.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, représente l’Algérie à la semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Les délégations ayant quitté la salle de l’Assemblée générale se sont succédé suite à l’appel lancé par la délégation palestinienne à l’ONU, un moment fort qui a mis en évidence l’isolement politique de l’entité sioniste, délégitimant, par la même, la présence du représentant de l’entité allant ainsi bien au-delà du simple rejet du contenu de son discours.

Le fait que les représentants du petit Etat du Golfe et du Makhzen soient restés sur place pour écouter le discours, reflète le soutien qu’ils apportent à l’occupation sioniste en opposition flagrante avec les aspirations de l’opinion publique arabe et islamique, en somme un acte de trahison de la cause centrale de toute une nation.