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Le Président de la République reçoit les membres du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger

Echoroukonline
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Le Président de la République reçoit les membres du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, les membres du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre d’Etat, chargé de l’Inspection générale des services de l’Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, du ministre de l’Industrie pharmaceutique, M. Ouacim Kouidri, du ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, du conseiller auprès du président de la République, chargé de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, M. Nasreddine Bentifour, et du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, M. Sofiane Chaib.

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