Détroit d’Ormuz: Huit Marines américains blessés par un missile iranien

Huit Marines américains ont été blessés le 14 septembre lorsqu’un missile de croisière antinavire iranien a frappé le bâtiment à bord duquel ils se trouvaient dans le détroit d’Ormuz, a rapporté dimanche NBC News, citant trois responsables américains.

Selon la chaîne, aucun n’a été grièvement blessé. Les militaires ont toutefois inhalé de la fumée et présenté des symptômes liés au souffle de l’explosion, notamment des maux de tête, laissant craindre de possibles traumatismes crâniens.

Sept d’entre eux étaient des militaires du rang et le huitième était officier. Tous ont repris leurs fonctions peu après l’attaque, selon les responsables cités par NBC News.

Les Marines opéraient au sein d’une unité de débarquement au moment de la frappe. Les responsables ont précisé que le bâtiment touché n’appartenait pas à l’US Navy, sans donner davantage de détails sur sa nature.

Le bilan des pertes américaines fait l’objet d’une attention accrue depuis le début, en février, de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran. Le nombre de militaires tués ou blessés évolue au fil des signalements et de leur classification.

Mercredi, le système d’analyse des pertes du département américain de la Défense (DCAS) recensait 861 militaires américains blessés dans le conflit. Les huit Marines n’y ont été ajoutés que près de dix jours après l’attaque. Un responsable américain a expliqué ce délai par l’apparition parfois tardive de certains symptômes et par le fait que la base de données n’est pas mise à jour en temps réel.