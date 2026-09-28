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Pluies orageuses dans 16 wilayas ce lundi à partir de 9h

Echoroukonline
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Pluies orageuses dans 16 wilayas ce lundi à partir de 9h

L’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde, dans un bulletin météo spécial (BMS) contre des pluies orageuses qui affecteront ce lundi plusieurs wilayas.

Le bulletin, classé en vigilance de « Niveau 2 », concerne les wilayas d’In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi où les quantités de pluie attendues pourraient atteindre 20 et 30 mm. La validité du bulletin s’étend de 9h00 à 23h00.

Un second BMS, placé en vigilance de « Niveau 1 », concerne également des précipitations importantes dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Ouargla, Relizane, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, In Salah, Tindouf, Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Naâma et Mascara. Ce BMS court à partir de 15h00, et ce jusqu’à minuit.

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