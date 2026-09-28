Le Président de la République reçoit le Secrétaire général de l’Opep

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce lundi, le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al Ghais, en visite de travail en Algérie, et la délégation qui l’accompagnait, indique un communiqué de la présidence de la République.

Ont également pris part à cette rencontre M. Brahim Merad, ministre d’État, chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des collectivités locales, ainsi que M. Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures.