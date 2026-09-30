Qualifications CAN-2027 : L’Algérie décroche le nul face au Burundi 2-2

La sélection algérienne de football a décroché le nul 2-2 (mi-temps 1-2) face au Burundi, mardi au stade Intwari de Bujumbura, dans le cadre de la deuxième journée (Groupe I) des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN-2027).

Les «Verts» ont concédé l’ouverture du score d’entrée de jeu, par Farès Chaïbi, qui a marqué contre son propre camp à la 5e minute de jeu, avant que Girumugisha ne double la mise au profit des locaux, à la 12e.

Nullement découragés, les hommes du coach Brahim Hemdani ont gardé la tête froide et ont continué à développer leur jeu, jusqu’à parvenir à réduire le score, par Bachir Belloumi, à la 30e minute de jeu.

Après la pause et à force d’insister, les «Verts» ont obtenu un coup franc bien placé à hauteur des 25 mètres. L’attaquant Adil Boulbina a choisi de le frapper directement, et a envoyé le cuir en pleine lucarne (2-2, 63e).

Un nul qui permet à l’Algérie de consolider le leadership du Groupe I, avec quatre points, en attendant le deuxième match de cette poule, entre la Zambie et le Togo, prévu à 17h00 à Ndola.

Lors de la première journée de ces éliminatoires de la CAN-2027, l’Algérie avait dominé la Zambie (3-1) à Tizi-Ouzou, alors que le Burundi s’était incliné (1-0) contre le Togo à Lomé.

Lors des deux prochaines journées (3e et 4e), prévues entre le 9 et le 17 novembre, l’Algérie recevra le Togo avant le match retour à Lomé, alors que le Burundi se délacera en Zambie avant d’accueillir son adversaire.

A la fin des éliminatoires, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale de la prochaine CAN, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

APS