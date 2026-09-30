Un vol Flydubai entre Dubaï et Tel-Aviv émet un code de détournement

Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv, avec plus de 150 passagers à bord, a brièvement transmis mercredi un code signalant un possible détournement, avant de descendre à une altitude qualifiée de suspecte et de se dérouter en direction de l’Arabie saoudite, selon des médias israéliens.

Selon plusieurs médias, deux avions de chasse de l’armée de l’air sioniste avaient été dépêchés à la suite de l’alerte.

L’appareil de Flydubai devait atterrir en Arabie saoudite peu après l’incident.

Le média a également rapporté, citant des sources de l’entité sioniste ,qu’ il ne s’agissait probablement « pas d’un incident de sécurité ».

La chaîne israélienne Channel 12 a ensuite indiqué que le contact avec l’appareil avait été perdu après l’apparition d’informations faisant état d’un possible détournement.

Une source sécuritaire citée par un média sioniste a souligné qu’« aucune information ne confirme un détournement. Le pilote a activé un signal de détresse ».