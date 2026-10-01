ANP: Elimination d’un narcotrafiquant et saisie de plus de 80 kg de cocaïne

Un (1) narcotrafiquant a été éliminé et 4 autres armés ont été arrêtés, tandis que plus de 80 kilogrammes de cocaïne ont été saisis lors d’une opération menée mercredi par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le Secteur militaire de Tamenghasset, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans le cadre des efforts consentis pour la sécurisation de nos frontières nationales, et dans la dynamique des opérations de lutte contre les barons de contrebande et les narcotrafiquants, et grâce à l’exploitation optimale des informations, des détachements combinés de l’ANP ont procédé, hier le 30 septembre 2026, suite à une opération qualitative menée au niveau du territoire du Secteur militaire de Tamenghasset en 6e Région militaire, à l’élimination d’un narcotrafiquant et à l’arrestation de 4 autres armés, ainsi qu’à la saisie d’une importante quantité de drogues dures (cocaïne) s’élevant à plus de 80 kilogrammes, chargée à bord de 3 véhicules utilitaires”, précise la même source.

Cette opération a également permis “la récupération d’un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, une importante quantité de munition, ainsi que 4 téléphones portables”, ajoute le communiqué.

“Ces résultats réalisés sur le terrain réaffirment la pertinence de l’approche du Haut Commandement en matière de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, ainsi que la vigilance de l’ensemble des unités de l’ANP et leur détermination à faire déjouer toutes les tentatives de ces criminels, visant à inonder notre pays par ses substances toxiques”, conclut le communiqué du MDN.