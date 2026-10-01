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Affaires religieuses

Ouverture d’un concours pour le recrutement de 1.200 agents

Echoroukonline
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Ouverture d’un concours pour le recrutement de 1.200 agents

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’organisation d’un concours sur épreuves pour le recrutement de 1.200 agents dans les corps spécifiques du secteur, au titre de l’année de formation 2026-2027.

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