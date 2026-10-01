Ouverture d’un concours pour le recrutement de 1.200 agents

Il s’agit de “1.200 postes à pourvoir dans les différents grades relevant des corps spécifiques du secteur, à savoir imam prêcheur, professeur de l’enseignement coranique, muadhin et Qayim”, précise la même source.

Dans ce cadre, le grade d'”imam prédicateur” a été ouvert pour la première fois. La formation sera dispensée au niveau de l’Ecole nationale “Dar El Imam” au profit des titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un diplôme équivalent dans la même spécialité, selon la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement du secteur en ressources humaines qualifiées, “en réponse au besoin continu de couvrir les postes vacants au niveau des différentes mosquées et écoles coraniques

à travers le territoire national, afin d’assurer l’encadrement religieux nécessaire, de renforcer les services d’orientation religieuse et d’enseignement coranique, ainsi que de garantir le bon fonctionnement des mosquées”.

L’organisation de ce concours traduit également “l’importance de la formation spécialisée dans la préparation de compétences religieuses qualifiées à même d’accomplir leurs missions, conformément aux exigences de l’encadrement religieux et pédagogique, et en adéquation avec les orientations du secteur visant à améliorer le niveau de performance et à renouveler les compétences humaines”.