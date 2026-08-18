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Syrie: Israël frappe l’aéroport militaire d’Idleb

Echoroukonline
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Syrie: Israël frappe l’aéroport militaire d’Idleb

Des avions de combat de l’armée israélienne ont mené quatre frappes aériennes contre l’aéroport militaire abandonné d’Abou Dhouhour, situé à l’est de la province d’Idleb, dans le nord de la Syrie.

Selon des sources locales, les frappes ont été menées vers 3 heures du matin, heure locale, et ont visé à quatre reprises l’aéroport militaire.

Aucune information n’a encore été communiquée concernant d’éventuelles victimes ou des blessés.

Les autorités syriennes n’ont, pour l’heure, fait aucune déclaration sur ces frappes.

Avant la chute du régime de Bachar al-Assad, Israël menait en Syrie des attaques visant les forces iraniennes et des positions du Hezbollah.

Depuis la chute du régime, Israël a étendu ses frappes aux dépôts d’armes et de missiles ainsi qu’aux sites militaires stratégiques à travers la Syrie.

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