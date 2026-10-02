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Sécurité routière

Report temporaire des sanctions relatives à l’obligation d’extincteur

Echoroukonline
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Report temporaire des sanctions relatives à l’obligation d’extincteur

Les services de la Gendarmerie nationale ont confirmé, jeudi soir, le report de l’établissement des contraventions relatives à l’obligation d’équiper les véhicules d’un extincteur, conformément au code de la route.

Une publication parue sur la page « Tariki », rattachée aux mêmes services, indique que cette décision de sursis provisoire quant à l’application des sanctions demeurera en vigueur jusqu’à ce que des extincteurs conformes aux spécifications requises soient disponibles sur le marché local.

Par ailleurs, « Tariki » a exhorté les usagers de la route à doter leurs véhicules d’un dispositif conforme dès sa commercialisation, le considérant comme un moyen de prévention essentiel pour renforcer la sécurité routière et endiguer les risques d’incendie de véhicules.

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