Report temporaire des sanctions relatives à l’obligation d’extincteur

Sécurité routière

Les services de la Gendarmerie nationale ont confirmé, jeudi soir, le report de l’établissement des contraventions relatives à l’obligation d’équiper les véhicules d’un extincteur, conformément au code de la route.

Une publication parue sur la page « Tariki », rattachée aux mêmes services, indique que cette décision de sursis provisoire quant à l’application des sanctions demeurera en vigueur jusqu’à ce que des extincteurs conformes aux spécifications requises soient disponibles sur le marché local.

Par ailleurs, « Tariki » a exhorté les usagers de la route à doter leurs véhicules d’un dispositif conforme dès sa commercialisation, le considérant comme un moyen de prévention essentiel pour renforcer la sécurité routière et endiguer les risques d’incendie de véhicules.