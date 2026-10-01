-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Adoption de la loi portant Code de justice militaire

Echoroukonline
  • 21
  • 0
Adoption de la loi portant Code de justice militaire

Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), ont adopté, jeudi, la loi portant Code de justice militaire.

La séance plénière consacrée au vote a été présidée par Mme Khalida Boufedeche, présidente de l’APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Nadjiba Djilali.

La loi portant approbation de l’ordonnance nº 26-01 portant Code de justice militaire, prévoit des dispositions relatives à l’organisation et la composition des juridictions militaires, à la définition des infractions et des peines prévues, outre l’uniformisation de la terminologie juridique et le renforcement du rôle de l’avocat durant les phases d’instruction et du procès.

Les dispositions de cette loi sont réparties en six axes, portant sur la définition des fondements sur lesquels repose la justice militaire, l’attribution de la qualité de président des parquets militaires au directeur de la justice militaire, l’organisation des juridictions militaires, ainsi que la compétence des juridictions, la définition des procédures pénales militaires et les dispositions pénales applicables devant les juridictions militaires.

APS

Articles en Relation
France: Quatre ans de prison et inéligibilité immédiate requises contre l’ex-ministre Rachida Dati

France: Quatre ans de prison et inéligibilité immédiate requises contre l’ex-ministre Rachida Dati

Peine de mort: Adoption de la loi portant Code pénal

Peine de mort: Adoption de la loi portant Code pénal

Un vol Flydubai entre Dubaï et Tel-Aviv émet un code de détournement

Un vol Flydubai entre Dubaï et Tel-Aviv émet un code de détournement

ANP: Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

ANP: Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

Gaza: Les dépouilles de 105 Palestiniens retrouvées sous les décombres d’un immeuble

Gaza: Les dépouilles de 105 Palestiniens retrouvées sous les décombres d’un immeuble

Peine de mort: Tous les mécanismes juridiques réunis pour garantir des procès équitables

Peine de mort: Tous les mécanismes juridiques réunis pour garantir des procès équitables

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus