Gaza: Les dépouilles de 105 Palestiniens retrouvées sous les décombres d’un immeuble

Les dépouilles de 105 Palestiniens ont été retrouvées sous les décombres d’un immeuble résidentiel détruit par des frappes israéliennes dans le centre de Gaza, après 17 jours de recherches, a annoncé mercredi la Défense civile palestinienne.

Dans le secteur dévasté d’Al-Taj, des familles se sont rassemblées pour identifier leurs proches et leur faire leurs adieux. Les secouristes ont aligné les dépouilles, enveloppées dans des linceuls, au milieu des ruines.

L’opération a été menée en coordination avec une commission égyptienne, a précisé la Défense civile.

« Ce sont des civils et des êtres humains qui ont pleinement le droit de vivre en paix et en sécurité », a déclaré à Anadolu son porte-parole, Mahmoud Basal, réitérant son appel à protéger les civils dans la bande de Gaza.

Parmi les personnes présentes figurait Taghreed Al-Hanawi, dont la fille, la médecin Alia Ramzi Al-Hanawi, a été tuée avec son mari et leurs quatre enfants.

« Leur famille a été complètement rayée du registre de l’état civil », a-t-elle témoigné auprès d’Anadolu.

« Aujourd’hui, la blessure s’est rouverte, mais j’ai enfin pu tenir leurs dépouilles et les enterrer dans la dignité », a-t-elle ajouté.

Fawaz Ziyara, un proche des victimes ayant survécu aux frappes dans ce secteur, a affirmé qu’environ 300 personnes avaient été tuées dans la frappe sur l’immeuble. Selon lui, d’autres victimes, dont des personnes toujours portées disparues, restent sous les décombres.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a indiqué mercredi que 1 431 Palestiniens avaient été tués et 5 026 blessés dans des attaques qu’il attribue à des violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

Selon les autorités palestiniennes, la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le 8 octobre 2023 a fait plus de 74 000 morts et plus de 175 000 blessés palestiniens. Elles estiment qu’environ 90 % des infrastructures de l’enclave ont été détruites.